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Giriş Tarihi: 27.3.2021 16:54

UEFA'nın İstanbul planı! finaline taraftar alınacak mı?

İHA
UEFA'nın İstanbul planı! Şampiyonlar Ligi finaline taraftar alınacak mı?

Son dakika... İstanbul'da oynanacak olan için geri sayım devam ediyor. 'nda 29 Mayıs'taki finale seyirci alınıp alınmayacağı ise merak ediliyor. salgını sebebiyle uzun süredir hemen hemen tüm dünyada müsabakalara taraftar alınmıyor. Ancak UEFA, İstanbul'daki dev finalde seyirci alınması yönünde çalışmalar yapıyor.

Son dakika... Geçtiğimiz yıl İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, tüm dünyayı saran pandemiden dolayı 2021 yılına ertelenmişti. Dev finale 2 aylık süre kala en çok merak edilen konuların başında müsabakaya seyirci alınıp alınmayacağı geliyor. İngiliz basını, UEFA'nın bu konudaki planını yazdı. İşte detaylar...

İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına en az 9 bin taraftarın alınmasını planlıyor.

Geçtiğimiz sene korona virüs sebebiyle İstanbul'un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi'nde, 2021 yılının finali için geri sayım sürüyor. Çeyrek finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasına seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor. 29 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor.

Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.

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UEFA'nın İstanbul planı! Şampiyonlar Ligi finaline taraftar alınacak mı?
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