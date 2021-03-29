Chelsea'nin hedefindeki ikili Haaland-Lukaku!

ARSENAL, ODEGAARD'I TAKIMDA TUTAMAZSA İLK HEDEF FEKİR



Premier Lig'in diğer bir temsilcisi Arsenal ise şampiyonluk ve Avrupa yarışından erken kopmuştu. Kırmızı-beyazlı ekipte devre arasında Real Madrid'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Martin Odegaard'ın takımda kalması isteniyor. Real Madrid'in transfer konusunda tavrı henüz netlik kazanmamışken, Arsenal alternatif isimleri gündemine aldı.

Topçular, Odegaard'ın transfer edilememesi halinde yerini yine LaLiga'dan doldurmayı planlıyor. Gündemdeki isim ise Real Betis forması giyen Nabil Fekir. Fransız futbolcu sezon başında 19.8 milyon Euro bonservisle Fransa Ligue 1 devi Lyon'dan Betis'e transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekipte ligde 25 maçta görev alan Fekir; 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İstikrarıyla dikkat çeken Fransız orta saha, ligde sadece 3 maç kaçırdı.