Muslera, Fatih’e geçildi!

G.Saray'ın ocak ayında kavuştuğu Fernando Muslera, son 12 haftadır görev yaparken Rizespor'dan yediği 4 golle, üçüncü kaleci Fatih Öztürk'ün gerisine düştü.8 karşılaşmada 6 gol yiyen Fatih'in ortalaması 0.62 oldu. 10 karşılaşmada kalesine gelen 11 şutta gole engel olmayan Okan ise 1.1 ortalama ile oynadı.GALATASARAY'DA önceki gün A takım ve U19 takımına Koronavirüs testi yapıldı. Testlerde pozitif sonuca rastlanmamasının ardından dünkü idmanda hazırlık maçı oynandı. Teknik direktör Fatih Terim, sık sık oyunu durdurarak talebelerini uyardı.