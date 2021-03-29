Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar! Erol Bulut iddialarını yalanladı Ümit Özat'a cevap verdi...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Oyun sistemiyle birlikte golcülerin de seviyelerinin artacağını ifade eden Emre Belözoğlu, Erol Bulut'a müdahale ettiği iddialarını yalanladı. Sergen Yalçın, Fatih Terim ve Şenol Güneş hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, Ümit Özat'ın iddialarını da yanıtladı.

Türkiye'de sahanın içinde en uzun süre oynayan bir futbolcu olarak bugüne kadar olan tecrübelerini futbolculara aktarmak istediğinin altını çizen Emre Belözoğlu, Ümit Özat'ın iddiaları hakkında da 'İçimden geçenleri söylemek isterim fakat önemli olan Fenerbahçe'nin geleceği.' cevabını verdi. Belözoğlu, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu! İşte son dakika haberinin detayları...