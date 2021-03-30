Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hollanda Cebelitarık'a gol yağdırdı! Tam 7 gol...
Giriş Tarihi: 31.3.2021 00:59

Hollanda Cebelitarık'a gol yağdırdı! Tam 7 gol...

DHA
Hollanda Cebelitarık'a gol yağdırdı! Tam 7 gol...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı’nın yer aldığı G Grubu’nda Hollanda, Cebelitarık deplasmanında 7-0 kazandı. Portakallar'a galibiyeti getiren golleri Berghuis, , Depay (2), Wijnaldum, ve attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı G Grubu'nda Hollanda, konuk olduğu Cebelitarık'a gol yağdırdı ve 7-0 kazandı

Victoria Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hollanda 41'inci dakikada Berghuis'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip ikinci yarıda 55'inci dakikada Luuk de Jong, 61 ve 88'inci dakikalarda Depay, 62'nci dakikada Wijnaldum, 64'üncü dakikada Malen ve 85'inci dakikada Van De Beek'in golleriyle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hollanda puanını 6'ya yükseltti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: İşte yeni koronavirüs kararları...
Son dakika haberi: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana giren değişiyor! Esra Erol'da büyü iddiası!
Masumlar Apartmanı yeni bölümü neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
SON DAKİKA HABER | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması...
Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memur zam toplantısını bekliyor...
Milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı! Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan
İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda Cebelitarık'a gol yağdırdı! Tam 7 gol...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA