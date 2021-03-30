Hollanda Cebelitarık'a gol yağdırdı! Tam 7 gol...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı G Grubu'nda Hollanda, konuk olduğu Cebelitarık'a gol yağdırdı ve 7-0 kazandı
Victoria Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hollanda 41'inci dakikada Berghuis'in attığı golle 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip ikinci yarıda 55'inci dakikada Luuk de Jong, 61 ve 88'inci dakikalarda Depay, 62'nci dakikada Wijnaldum, 64'üncü dakikada Malen ve 85'inci dakikada Van De Beek'in golleriyle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hollanda puanını 6'ya yükseltti.