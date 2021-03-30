Ozan& Çağlar sahada

Stoper hattımızda zorunlu olarak yine değişim yaşanacak. Hollanda karşısında stoperdeki ikilimiz olan Çağlar-Ozan Kabak, Liverpool'lu oyuncunun sakatlığı sonrası Norveç mücadelesinde Çağlar-Kaan Ayhan olarak güncellenmişti. Bu kez de Kaan'ın yaşadığı sağlık sorunu sonrasında, yine Çağlar-Ozan Kabak ikilisininLetonya karşısında sahadaolması bekleniyor.
A Milli Takım'ın başında 73. randevu
TEKNİK direktör Şenol Güneş, Türkiye'nin başında toplamdaki 73. karşılaşmasına çıkıyor. Geride kalan 72 maçında 35 galibiyetalırken, 20 beraberlik ve 17 yenilgi ile sahadan ayrıldı.