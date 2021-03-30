Ozan& Çağlar sahada

Stoper hattımızda zorunlu olarak yine değişim yaşanacak. Hollanda karşısında stoperdeki ikilimiz olanLiverpool'lu oyuncunun sakatlığı sonrası Norveç mücadelesindeolarak güncellenmişti. Bu kez de Kaan'ın yaşadığı sağlık sorunu sonrasında, yinedirektör Şenol Güneş, Türkiye'nin başında toplamdaki 73. karşılaşmasına çıkıyor. Geride kalan 72 maçında20 beraberlik ve 17 yenilgi ile sahadan ayrıldı.