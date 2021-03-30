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Giriş Tarihi: 30.3.2021

& Çağlar sahada

Ozan& Çağlar sahada
Stoper hattımızda zorunlu olarak yine değişim yaşanacak. Hollanda karşısında stoperdeki ikilimiz olan Çağlar- Ozan Kabak, Liverpool'lu oyuncunun sakatlığı sonrası Norveç mücadelesinde Çağlar-Kaan Ayhan olarak güncellenmişti. Bu kez de Kaan'ın yaşadığı sağlık sorunu sonrasında, yine Çağlar- Ozan Kabak ikilisinin Letonya karşısında sahada olması bekleniyor.

A Milli Takım'ın başında 73. randevu
TEKNİK direktör Şenol Güneş, Türkiye'nin başında toplamdaki 73. karşılaşmasına çıkıyor. Geride kalan 72 maçında 35 galibiyet alırken, 20 beraberlik ve 17 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

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Ozan& Çağlar sahada
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