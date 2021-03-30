Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Letonya milli maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11'ler!

Haydi Türkiye! A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçına Letonya karşısında çıkıyor. Gruptaki ilk iki maçında önce Hollanda, daha sonra Norveç'i geçmeyi başaran A Milliler'in şimdiki hedefi ise Letonya! Şenol Güneş ve öğrencileri Letonya karşısında da galibiyet hesapları yaparken milli maç milyonlar tarafından canlı izlenecek. Bu doğrultuda, Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye saatler kala, Türkiye Letonya maçı canlı yayın kanalı ve ilk 11'ler belli oldu. Peki, Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Türkiye Letonya milli maç hakkında son gelişmeler...
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin - Okay Yokuşlu, Ozan Tufan - Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz
LETONYA: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, J.Ikaunieks, Uldrikis.
Gruptaki puan durumu ve sıralamalar şöyle:
1 Türkiye 6 puan
2 Karadağ 6 puan
3 Hollanda 3 puan
4 Norveç 3 puan
5 Letonya 0 puan
6 Cebelitarık 0 puan
TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
2022 Dünya Kupası G Grubu Türkiye Letonya maçı 30 Mart 2021 Salı günü, saat 21.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak mücadele TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Türkiye - Letonya maçının biletleri satışa çıkmıştı. Bilet fiyatlarının 25 ve 50 TL'ye satışa çıkmasının ardından TFF'den yapılan açıklamayla maçta seyirci bulunmayacağı duyurdu.
2021 YILINDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ
A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla 2021 yılındaki üçüncü maçına çıkacak.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.