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Giriş Tarihi: 1.4.2021 08:43 Son Güncelleme: 1.4.2021 08:55

'de vakalarda kritik gün!

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'de vakalarda kritik gün!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında , Pazartesi günü sahasında 'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde karantina süreleri bugün dolan 5 oyuncudan 4’ü, testleri negatif çıkması halinde pazartesi günü forma giyebilecek. 1’i ise sakatlığı bulunduğu için oynayamayacak.

Fenerbahçe'de milli arada test sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcunun karantina süreleri bugün doluyor. Bu oyuncuların bugün veya yarın yeniden teste gireceği belirtildi. Negatif sonuç alınması halinde söz konusu isimlerden 4'ü antrenmana çıkabilecek. Ancak pozitif olan 1 futbolcu, sakatlığı da bulunduğu için Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

TAM KADROYLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de maçın pazartesi olması dolayısıyla milli takımlardan dönen oyunculara birer günlük izin verildi. Herkes döndükten ve tüm testler negatif çıktıktan sonra sarı-lacivertliler yarın tüm takım halinde antrenman yapabilecek. Böylelikle Emre Belözoğlu, bilinen eksikler dışında hemen hemen tam kadroyla Fenerbahçe kariyerine başlamış olacak.

OZAN'IN DÜĞÜNÜNE ANTİKOR ŞARTI!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Milli Takım dönüşü nişanlısı Rojin Haspolat'la dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda yapılan düğünde çiftin nikah şahitliğini başkan Ali Koç ve teknik direktör Emre Belözoğlu yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, personel ve futbolculara törene katılabilmek için antikor şartı koydu. Kanında antikor olmayan hiçbir kulüp çalışanı ve oyuncu düğüne gidemedi.

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Fenerbahçe'de vakalarda kritik gün!
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