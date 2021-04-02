Son dakika: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay gönderme! "Türkiye'ye şikeyi Galatasaray getirdi..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Ali Koç'tan önceki başkanı Aziz Yıldırım'ın röportajı sosyal medyayı salladı! Ezeli rakibi Galatasaray'ı şikecilikle suçlayan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasıyla ilgili sarı kırmızılıların kendisi üzerinden videolar yayınladığını bunun aptallık olduğunu ifade etti. Aziz Yıldırım ayrıca 'Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır' sözleriyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisi çekti. İşte son dakika gelişmeleri...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, A Spor ekranlarında Ahmet Selim Kul'un sorularını cevapladı. Uzun süren sessizliğini bozan Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım gündeme bomba gibi düşen sözler söyledi. Yıldırım, Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hakkında da konuştu.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a verdiği röportajda önemli açıklamalar yaparken G.Saray'a ağır eleştirilerde bulundu. Uzun süren sessizliğini bozan Yıldırım'ın satır başları şöyle: 'Üç senedir susuyorum ama artık konuşmam gerekti. Çünkü Galatasaray, Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim.'
SON DAKİKA: AZİZ YILDIRIM'DAN 1959 AÇIKLAMASI! 'YALAN SÖYLÜYORLAR...'
Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır. 1959 öncesi şampiyonluklar için Fenerbahçe müracaat etmiş olsa ben 2014'te çalışmayı başlatıp, 2017'de açıklama yapar mıydım? Yalan söylüyorlar. Galatasaray adına utandım. Konuşmaları kesip yayınlıyorlar. Fenerbahçe şampiyon olmuşsa, bunun müracaatını yapıyorsa federasyon tabii ki onu tasdik edecek.
Galatasaray'ın burada yapması gereken bu parayı Fenerbahçe alsın mı almasın mı kavgası olması lazım. Onların zekaları yetmiyor. İnce nokta, eski şampiyonluklar tanındığı zaman yayın hakkından pay alınacak mı? Türker Arslan sen karar verdiysen, Beşiktaş'a nasıl karar verdin? TFF, beni aradı sordu. Böyle bir başvurunun olmadığını söyledim. Galatasaray, Beşiktaş'ın şampiyonluğu verilirken neden itiraz etmedi?
Ali Bey'e de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. Fenerbahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Herhangi bir suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk. Ben kimseyle de tavla oynamadım. FETÖ ile ilk mücadele eden insanım. Yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok.
BEN KARIŞMADIM AMA G.SARAY KARIŞTI!
Ben, Mustafa Cengiz'in söylediği gibi hiçbir olaya karışmadım. Allah'a şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler. Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır. Beni mahkemeye verdiler.
Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış. Fenerbahçe'nin yanındayım, Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Önümüzdeki kongrede konuşacağım.
1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR
Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılında kurulmuş. O günden bu yana Türk sporunu incelemek ve karar vermek onların yetkisinde. Bütün takımlarla ilgili bu kararı verip tasdik etmeli. Kulüplerde bununla ilgili düşüncelerini federasyonla paylaşmalı. Federasyonun bu şampiyonlukları kim olursa olsun tasdik etmesi lazım.
"FENERBAHÇELİLER, BÖLÜNMESİNLER, BİRLİK İÇİNDE OLSUNLAR"
Fenerbahçelilere bir ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler aşılır, idare edenler bu kulübe layık akıllı strateji uygulasın.
"İZLERKEN UTANDIM..."
Galatasaray'ın yayınını izlerken utandım. Benim açıklamalarımı montaj yaparak yayınlıyorlar. Ben Fenerbahçe'nin bütün haklı olduğu davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum.
"KİMSEYLE DE TAVLA OYNAMADIM"
Savcılıktan 'suçu yoktur' kağıdı getirince üye yapıyorduk. Kimseyle de tavla oynamadım. Türkiye'de FETÖ ile ilk mücadele eden insanım."
FENERBAHÇE'DEN AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR MESAJI
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden bir mesaj yayımlayarak Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.
Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."