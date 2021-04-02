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Giriş Tarihi: 2.4.2021 14:14 Son Güncelleme: 2.4.2021 14:49

Son dakika: -Galatasaray maçının hakemi değişti!

Son dakika: Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti!

Son dakika haberi... , daha önce 'ın yöneteceği açıklanan 'in 32. haftasındaki - Galatasaray maçına Abdulkadir Bitigen'i atadı.

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce Fırat Aydınus'ın yöneteceği açıklanan Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Hatayspor - Galatasaray maçına Abdulkadir Bitigen'i atadı. Fırat Aydınus, 2.5 yıl aradan sonra bir Galatasaray maçına verilmişti.

FIRAT AYDINUS KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca TFF'den yapılan açıklamada 2 Üst Klasman hakemin koronavirüsüne yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır" denildi.

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Son dakika: Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti!
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