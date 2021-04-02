Son dakika: Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti!

Ayrıca TFF'den yapılan açıklamada 2 Üst Klasman hakemin koronavirüsüne yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır" denildi.