Hazirana kadar kapalıyız!

Siyah-Beyazlı yönetim, futbolcuların odak noktasını sahada tutmak için taliplilerden sezon bitimine kadar kendilerine teklif getirilmemesini istedi. Birçok futbolcunun yükselen performansı sonrası Avrupa kulüplerinin tek tek kapısını çaldığı Beşiktaş, hem lig hem kupa zaferine kilitlendi. Bu süreç içerisinde futbolcuların menajerlerinden de kulübe transferle ilgili konularla gelmemeleri istendi. Gelecek yıla dair tüm görüşmeler sezon sonuna bırakıldıBeşiktaş'ın milli ara öncesi Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Bernard Mensah, yarınki Kasımpaşa maçına yetişmiyor. Kulüpten yapılan açıklamada,denildi.