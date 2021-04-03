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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Larin’i pamuklara sardılar!

Beşiktaş teknik heyeti, hücum hattında Aboubakar, Ghezzal ve Cenk Tosun'un yokluğu sonrası elinde kalan tek alternatif olan Cyle Larin'in üzerine titriyor. İstanbul'dan ABD'ye Kanada Milli Takımı'na giden, orada da ekstra seyahatler yaparak uzun yolculuklar sonrası takıma dönen 25 yaşındaki oyuncunun sakatlık yaşamaması adına fiziksel durumu kontrol altına alındı. Larin'e yorgunluk durumuna göre özel çalışmalar yaptırıldığı ve zinde tutulması için tesis dışında da ekstra programlar verildiği kaydedildi. Başarılı oyuncunun bu süreçte sakatlık veya başka bir sorunla karşılaşması, takımın santrforsuz kalmasına neden olacağı için pür dikkat üzerinde duruluyor.

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Larin’i pamuklara sardılar!
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