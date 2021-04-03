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Giriş Tarihi: 3.4.2021 22:32 Son Güncelleme: 3.4.2021 22:39

: İzahı olmayan bir geceydi

DHA
Levent Şahin: İzahı olmayan bir geceydi

Yardımcı Antrenörü , "Bizim için izahı olmayan bir geceydi. Sonuçtan çok oynanan oyun bizi üzdü. Ama muhakkak buradan çıkış yapacak olan da gene bizleriz. Bu gecenin izahı olmayan tek şey, kendimize yakışmayan oyun, saha içerisinde gösterememiş olduğumuz mücadeleydi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Hatayspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN İZAHI OLMAYAN BİR GECEYDİ"

Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasının devam ettiğini dile getiren Şahin, "Bu akşamdan itibaren zaten hepimiz, kendi iç dünyamızda öz eleştirimizi yapıp, buradan nasıl çıkarız, bunların hesabını yapacağız. Biz büyük camiayız, başımıza ilk kez böyle bir şey gelmiyor. Daha önceki yıllarda da gelmişti. Bunu nasıl yöneteceğimizin, buradan nasıl çıkıp Galatasaray'ı daha üst sıralara taşıyabileceğimizin hesabını yapacağız. Bizim için izahı olmayan bir geceydi. Sonuçtan çok oynanan oyun bizi üzdü. Ama muhakkak buradan çıkış yapacak olan da gene bizleriz. Bu gecenin izahı olmayan tek şey, kendimize yakışmayan oyun, saha içerisinde gösterememiş olduğumuz mücadeleydi" ifadelerini kullandı.

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Levent Şahin: İzahı olmayan bir geceydi
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