Amacı anlamadık!

“Genelde hakemler 5-6 maç sonra aynı takıma verilir. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. MHK gibi ciddi bir kurumun böyle davranması camiamızı üzdü. Kim atadıysa Serdar Tatlı mı, Metin Tokat mı, nedenini tüm ülkeye açıklamalı.”
F.Bahçe ile 1-1 berabere kalınan maç sonrasında Sergen Yalçın'ın "Mümkünse birdaha bizim maça atanmasın" dediği Halil Umut Meler dün yine orta hakemdi. Mücadelenin ardından ise Yalçın, şu sözlerle yaşananları eleştirdi: "Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Diğer teknik direktör arkadaşlarım gibi kimseyi aşağılamadan elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Sürekli ben neden konuşuyormuşum! Benim işim, istemediğimiz şeyler olduğunda saygılı şekilde tepki vermek. Garipsenecek ne var?
CANI YANAN KONUŞUR
MHK gibi ciddi bir kurumun böyle davranması camiamızı üzdü. Geneldehakemler zaten 5-6 maçsonra aynı takıma verilir. Amacın ne olduğunu anlamadık! Kim atadıysa Serdar Tatlı mı, Metin Tokat mı, nedenini tüm ülkeye açıklamalı. Canı yanandoğal olarak bazı şeylersöylüyor ama kimseye aynıhakem yeniden atanmıyor. Diğer yaşanan olayları da kamuoyunun takdirine bırakıyorum."
SERGEN YALÇIN'DAN HAKEMLERE TEPKİ: YAPAMADIĞINIZI ONLAR YAPTI!
60'TA sarı kartı olan Aytaç Kara'nın, Necip'e yaptığı sert harekette Beşiktaşlılar ikinci sarıyı bekledi. Hakem HalilUmut Meler, faulü verdiancak kart çıkarmadı. Siyah-beyazlılar, Meler'in kararına büyük tepki gösterdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Aytaç'ı 66'da oyundan alırken, Sergen Yalçın orta hakem Halil Umut Meler'e bağırarak, "Sizin yapamadığınızı,onlar yaptı" diye serzenişte bulundu.