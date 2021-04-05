Amacı anlamadık!

F.Bahçe ile 1-1 berabere kalınan maç sonrasında Sergen Yalçın'ındediği Halil Umut Meler dün yine orta hakemdi. Mücadelenin ardından ise Yalçın, şu sözlerle yaşananları eleştirdi: "Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Diğer teknik direktör arkadaşlarım gibi kimseyi aşağılamadan elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum.Benim işim, istemediğimiz şeyler olduğunda saygılı şekilde tepki vermek. Garipsenecek ne var?MHK gibi ciddi bir kurumun böyle davranması camiamızı üzdü.Amacın ne olduğunu anlamadık! Kim atadıysa Serdar Tatlı mı, Metin Tokat mı, nedenini tüm ülkeye açıklamalı.Diğer yaşanan olayları da kamuoyunun takdirine bırakıyorum."60'TA sarı kartı olan Aytaç Kara'nın, Necip'e yaptığı sert harekette Beşiktaşlılar ikinci sarıyı bekledi.Siyah-beyazlılar, Meler'in kararına büyük tepki gösterdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Aytaç'ı 66'da oyundan alırken, Sergen Yalçın orta hakem Halil Umut Meler'e bağırarak,diye serzenişte bulundu.