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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Amacı anlamadık!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Amacı anlamadık!

“Genelde hakemler 5-6 maç sonra aynı takıma verilir. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. MHK gibi ciddi bir kurumun böyle davranması camiamızı üzdü. Kim atadıysa mı, mı, nedenini tüm ülkeye açıklamalı.”

F.Bahçe ile 1-1 berabere kalınan maç sonrasında Sergen Yalçın'ın "Mümkünse bir daha bizim maça atanmasın" dediği Halil Umut Meler dün yine orta hakemdi. Mücadelenin ardından ise Yalçın, şu sözlerle yaşananları eleştirdi: "Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Diğer teknik direktör arkadaşlarım gibi kimseyi aşağılamadan elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Sürekli ben neden konuşuyormuşum! Benim işim, istemediğimiz şeyler olduğunda saygılı şekilde tepki vermek. Garipsenecek ne var?

CANI YANAN KONUŞUR
MHK gibi ciddi bir kurumun böyle davranması camiamızı üzdü. Genelde hakemler zaten 5-6 maç sonra aynı takıma verilir. Amacın ne olduğunu anlamadık! Kim atadıysa Serdar Tatlı mı, Metin Tokat mı, nedenini tüm ülkeye açıklamalı. Canı yanan doğal olarak bazı şeyler söylüyor ama kimseye aynı hakem yeniden atanmıyor. Diğer yaşanan olayları da kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

SERGEN YALÇIN'DAN HAKEMLERE TEPKİ: YAPAMADIĞINIZI ONLAR YAPTI!
60'TA sarı kartı olan Aytaç Kara'nın, Necip'e yaptığı sert harekette Beşiktaşlılar ikinci sarıyı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, faulü verdi ancak kart çıkarmadı. Siyah-beyazlılar, Meler'in kararına büyük tepki gösterdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Aytaç'ı 66'da oyundan alırken, Sergen Yalçın orta hakem Halil Umut Meler'e bağırarak, "Sizin yapamadığınızı, onlar yaptı" diye serzenişte bulundu.

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