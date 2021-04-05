Belhanda, Muslera ve zemin!

Saha içinde çözülen Galatasaray, ilk kırılmayı saha dışında yaşadı. Younes Belhanda sürecini kötü yöneten sarıkırmızılı yönetim, oyuncuları karşısına aldı. Belhanda'nın gönderilmesine Fatih Terim onay vermezken,Yönetimin ikinci hatası; sezon devam ederken Muslera'nın sözleşmesini uzatmak oldu. Takımda kalma beklentisi içinde olan kiralık oyuncular Saracchi ve Etebo, iç transfere başlayan sarı-kırmızılı kulübün kendileri ile devam etmeyeceğini anladı.Etebo orta sahada Taylan'ı mumla aratırken, Saracchi son iki maçta yedirdiği gollerle saç baş yoldurdu.Türk Telekom Stadı'nın sezon başında yenilenmeyen zemini de Aslan'ı olumsuz etkiledi.