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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Belhanda, Muslera ve zemin!

Belhanda, Muslera ve zemin!

Oyuncular, Belhanda’nın gönderilmesine karşı çıktı. Muslera ile sözleşme yenilenince, kontratı bitecek isimler kalamayacaklarını anladı. Zemin sorunları ile birlikte kayıplar da arttı

Saha içinde çözülen Galatasaray, ilk kırılmayı saha dışında yaşadı. Younes Belhanda sürecini kötü yöneten sarıkırmızılı yönetim, oyuncuları karşısına aldı. Belhanda'nın gönderilmesine Fatih Terim onay vermezken, kaptanlar Muslera, Arda Turan ve Donk da Faslı 10 numaranın sözleşmesinin feshedilmemesi yönünde görüş verdi. Yönetimin ikinci hatası; sezon devam ederken Muslera'nın sözleşmesini uzatmak oldu. Takımda kalma beklentisi içinde olan kiralık oyuncular Saracchi ve Etebo, iç transfere başlayan sarı-kırmızılı kulübün kendileri ile devam etmeyeceğini anladı.

EVİNDE 5 PUANI ÇİMLERE GÖMDÜ
Etebo orta sahada Taylan'ı mumla aratırken, Saracchi son iki maçta yedirdiği gollerle saç baş yoldurdu. Muslera imza sonrası 2 karşılaşmada 7 gol yedi. Türk Telekom Stadı'nın sezon başında yenilenmeyen zemini de Aslan'ı olumsuz etkiledi. Pas takımı G.Saray, evinde Sivas ve Rize'ye 5 puan bıraktı.

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Belhanda, Muslera ve zemin!
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