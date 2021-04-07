Eski Galatasaraylı Olcan Adın'dan flaş tepki!

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşması oynandı. Maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, puanını 67 yaptı ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geride bıraktı.

Maç içinde Alanyasporlu Babacar'ın boş kaleye kaçırdığı gol pozisyonunun ardından sosyal medyada gündem maddesi haline geldi. Babacar'ın kaçırdığı pozisyona tepkisini dile getiren isimlerden birisi de eski Galatasaraylı Olcan Adın oldu.

Eski futbolcu, 'Şaka mı bu acaba?' paylaşımı yaptı.

İşte Olcan Adın'ın paylaşımı...