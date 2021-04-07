Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eski Galatasaraylı Olcan Adın'dan flaş tepki!
Giriş Tarihi: 7.4.2021 22:20

Eski Galatasaraylı 'dan flaş tepki!

Eski Galatasaraylı Olcan Adın'dan flaş tepki!

'in 33. haftasında oynanan - maçı, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Zorlu mücadeleden galip çıkarak şampiyonluk için avantajlı konuma gelen Beşiktaş, 67 puana ulaştı. Maç içinde bir pozisyonun sonrasında eski Galatasaraylı , sosyal medya hesabından flaş bir tepki verdi.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşması oynandı. Maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, puanını 67 yaptı ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geride bıraktı.

Maç içinde Alanyasporlu Babacar'ın boş kaleye kaçırdığı gol pozisyonunun ardından sosyal medyada gündem maddesi haline geldi. Babacar'ın kaçırdığı pozisyona tepkisini dile getiren isimlerden birisi de eski Galatasaraylı Olcan Adın oldu.

Eski futbolcu, 'Şaka mı bu acaba?' paylaşımı yaptı.

İşte Olcan Adın'ın paylaşımı...

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Koronavirüse karşı dirençli kan grubu var mı?
Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!
Son Dakika: Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı
Son dakika haberi: Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler geldi
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ozan Kabak ve İstanbul'dan sonra bir ilk...
Son dakika: Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a sert sözler! 'Önce hocalık yapın...'
Son dakika: Galatasaray'da Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı! Sezon sonunda...
İstanbul ve Çanakkele Boğazları'ndan geçen gemiler için yeni düzenleme
Ebru Şallı'dan Demet Akalın'a gönderme: TikTok'lar çocukların yeri değil!
Amiral bildirisinde son dakika: Gizli organizasyon aşamalı kaos planı
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Galatasaraylı Olcan Adın'dan flaş tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA