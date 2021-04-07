Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt geldi!
Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:35 Son Güncelleme: 7.4.2021 18:25

'den Galatasaray'a yanıt geldi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt geldi!

'den Galatasaray'a belgeli yanıt... Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı ve başkan yardımcısı 'ın yaptığı açıklamalardan sonra resmi sitesinden belgeli bir şekilde açıklama yapıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı açıklamalardan sonra resmi sitesinden belgeli bir şekilde açıklama yaptı.

Fenerbahçe: TFF kendi sitesinde verdiği bilgide ilk TÜRKİYE ŞAMPİYONASININ 1924'de Ankara'da 'Türkiye Futbol Birinciliği' organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı milli lig olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe: Belge2: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama çağrımıza cevap vermeyen G. Saray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNDA görev aldığını itiraf ediyor.

Fenerbahçe: Belge3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Koronavirüse karşı dirençli kan grubu var mı?
Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!
Son Dakika: Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı
SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler geldi
İstanbul ve Çanakkele Boğazları'ndan geçen gemiler için yeni düzenleme
Amiral bildirisinde son dakika: Gizli organizasyon aşamalı kaos planı
Son dakika: Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a sert sözler! 'Önce hocalık yapın...'
Son dakika: Galatasaray'da Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı! Sezon sonunda...
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ozan Kabak ve İstanbul'dan sonra bir ilk...
Ebru Şallı'dan Demet Akalın'a gönderme: TikTok'lar çocukların yeri değil!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA