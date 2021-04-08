4 maddede zirve

Naklen yayın ihalesi öncesi bir komisyon kurulup bugünden itibaren çalışmaya başlanacak. TFF kurullarının Kulüpler Birliği tarafından seçilmesi konusu tartışıldı. Profesyonel liglerde görev yapan herkes aşılanacak
SABAH Spor'un iki gündürA'dan Z'ye detaylarınıverdiği Kulüpler Birliği-TFF buluşması dün İstanbul'dagerçekleşti. Maslak'taki KulüplerBirliği Merkezi'nde yapılan ve 3saat süren zirveye TFF Başkanı NihatÖzdemir, TFF Başkan Vekilleri ServetYardımcı, Mehmet Baykan, Ali Düşmezve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet NurÇebi ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.Kovid-19 testi pozitif çıkan FenerbahçeBaşkanı Ali Koç ise video konferans iletoplantıda yer aldı. Yönetimden istifaeden G.Saray Başkanı Mustafa Cengizzirvede yer almadı. Olumlu bir havadageçtiği öğrenilen görüşmede zamanzaman tartışmalar da yaşandı.
TÜRK FUTBOLU İÇİN BAŞVURDUK
1- TÜM profesyonel liglerde, saha içinde yer alan herkes; oyuncu, teknik direktör, antrenör, doktorlar vs. aşılanacak. Yaklaşık 7 bin kişininaşılanması planlanıyor vebu sürecin 1-1.5 ayda bitmesihesaplanıyor. Amatör futbolcuların durumu ise daha sonra değerlendirilecek. 2- ÖNÜMÜZDEKİ aylarda yapılacak olan naklen yayın ihalesiyle ilgili konu da görüşüldü. Bundan önceki ihalelerde olduğu gibi ortak bir komisyon kurulmasına karar verildi. 9 kişilikkomisyon bugünden itibarençalışmalara başlayacak. Hazırlananraporlar daha sonra hep birliktedeğerlendirilecek. Hedef, yeniyayın ihalesinden daha fazlagelir elde etmek. 3- TOPLANTIDA SABAH Spor'un geçen hafta yazdığı gibi TFF'nin kurullarının Kulüpler Birliği tarafından seçilmesi konusu da masaya geldi. Özellikle bu sezon kurulların aldığı kararların kamuoyunda büyük tepki çekmesi tartışıldı. TFF, kulüplerden gelen öneri için, "Beraber çalışabiliriz.Karşı çıktığımız bir durum değil.UEFA ve FIFA'nın kriterlerine debakarız. Bir komisyon kurup, maligenel kurulda konuyu tartışalım" teklifini sundu. Kulüpler de bu düşünceye sıcak baktı. Trabzonspor'un, "Kurullar bağımsız değil" gerekçesiyle FIFA'ya yaptığı başvuru da konuşuldu. TFF kanadı, "BizeFIFA'dan herhangi bir talep gelmedi" derken, Trabzonspor cephesi, "Biz bu başvuruyu Türk futboluiçin yaptık. Sonuna kadar da arkasındayız" görüşünü savundu. 4- SON bir ayda iki Kulüpler Birliği, bir de TFF'den olmak üzere 3 mektuplaşma yapılmıştı. Bu mektupların içerikleri de toplantıda konuşulan konular arasındaydı. Ortak fikir ise şöyle: "Önemli olanTürk futbolu. Beraber çalışırsak, başarılıişlere imza atarız."
1 GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN Sorun çoksa, G.SARAY da masada olmalı
Futbolun sorunları oldukça fazla. Bunları çözecek olan da kulüpler ve TFF... Restleşmeler kimseye fayda getirmez... Şimdiye kadar getirmedi de... Galatasaray'sız bir Kulüpler Birliği yönetimi olamaz. Aradaki sorun neyse çözülmeli. Bu kadar önemli kararların alınacağı bir süreçte masada Galatasaray Başkanı da yer almalı. Şu "Aynı gemideyiz" ruhu devam etmeli. Süper Lig'de kritik haftalara girildi. Zaten herkes gergin ve stresli. Durum böyleyken her başkan, yönetici hatta teknik adamlar dikkatli konuşmalı... MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu en çok eleştirilen kurullar. TFF ve kulüplerin yeni birortak tasarıda buluşmaları sürprizolmaz. Yayın ihalesi önemli. Kulüpler yayıncı kuruluşu istemiyor. Bu net! Yapılan indirimler kulüpleri çok rahatsız etti. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek!