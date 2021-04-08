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Giriş Tarihi: 8.4.2021

4 maddede zirve

4 maddede zirve

Naklen yayın ihalesi öncesi bir komisyon kurulup bugünden itibaren çalışmaya başlanacak. TFF kurullarının Kulüpler Birliği tarafından seçilmesi konusu tartışıldı. Profesyonel liglerde görev yapan herkes aşılanacak

SABAH Spor'un iki gündür A'dan Z'ye detaylarını verdiği Kulüpler Birliği- TFF buluşması dün İstanbul'da gerçekleşti. Maslak'taki Kulüpler Birliği Merkezi'nde yapılan ve 3 saat süren zirveye TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Ali Düşmez ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise video konferans ile toplantıda yer aldı. Yönetimden istifa eden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz zirvede yer almadı. Olumlu bir havada geçtiği öğrenilen görüşmede zaman zaman tartışmalar da yaşandı.

TÜRK FUTBOLU İÇİN BAŞVURDUK
1- TÜM profesyonel liglerde, saha içinde yer alan herkes; oyuncu, teknik direktör, antrenör, doktorlar vs. aşılanacak. Yaklaşık 7 bin kişinin aşılanması planlanıyor ve bu sürecin 1-1.5 ayda bitmesi hesaplanıyor. Amatör futbolcuların durumu ise daha sonra değerlendirilecek.
2- ÖNÜMÜZDEKİ aylarda yapılacak olan naklen yayın ihalesiyle ilgili konu da görüşüldü. Bundan önceki ihalelerde olduğu gibi ortak bir komisyon kurulmasına karar verildi. 9 kişilik komisyon bugünden itibaren çalışmalara başlayacak. Hazırlanan raporlar daha sonra hep birlikte değerlendirilecek. Hedef, yeni yayın ihalesinden daha fazla gelir elde etmek.
3- TOPLANTIDA SABAH Spor'un geçen hafta yazdığı gibi TFF'nin kurullarının Kulüpler Birliği tarafından seçilmesi konusu da masaya geldi. Özellikle bu sezon kurulların aldığı kararların kamuoyunda büyük tepki çekmesi tartışıldı. TFF, kulüplerden gelen öneri için, "Beraber çalışabiliriz. Karşı çıktığımız bir durum değil. UEFA ve FIFA'nın kriterlerine de bakarız. Bir komisyon kurup, mali genel kurulda konuyu tartışalım" teklifini sundu. Kulüpler de bu düşünceye sıcak baktı. Trabzonspor'un, "Kurullar bağımsız değil" gerekçesiyle FIFA'ya yaptığı başvuru da konuşuldu. TFF kanadı, "Bize FIFA'dan herhangi bir talep gelmedi" derken, Trabzonspor cephesi, "Biz bu başvuruyu Türk futbolu için yaptık. Sonuna kadar da arkasındayız" görüşünü savundu.
4- SON bir ayda iki Kulüpler Birliği, bir de TFF'den olmak üzere 3 mektuplaşma yapılmıştı. Bu mektupların içerikleri de toplantıda konuşulan konular arasındaydı. Ortak fikir ise şöyle: "Önemli olan Türk futbolu. Beraber çalışırsak, başarılı işlere imza atarız."

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MURAT ÖZBOSTAN
Sorun çoksa, G.SARAY da masada olmalı
Futbolun sorunları oldukça fazla. Bunları çözecek olan da kulüpler ve TFF... Restleşmeler kimseye fayda getirmez... Şimdiye kadar getirmedi de... Galatasaray'sız bir Kulüpler Birliği yönetimi olamaz. Aradaki sorun neyse çözülmeli. Bu kadar önemli kararların alınacağı bir süreçte masada Galatasaray Başkanı da yer almalı. Şu "Aynı gemideyiz" ruhu devam etmeli. Süper Lig'de kritik haftalara girildi. Zaten herkes gergin ve stresli. Durum böyleyken her başkan, yönetici hatta teknik adamlar dikkatli konuşmalı... MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu en çok eleştirilen kurullar. TFF ve kulüplerin yeni bir ortak tasarıda buluşmaları sürpriz olmaz. Yayın ihalesi önemli. Kulüpler yayıncı kuruluşu istemiyor. Bu net! Yapılan indirimler kulüpleri çok rahatsız etti. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek!

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4 maddede zirve
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