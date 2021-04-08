4 maddede zirve

Kulüpler Birliği-TFF buluşması dün İstanbul'dagerçekleşti. Maslak'taki KulüplerBirliği Merkezi'nde yapılan ve 3saat süren zirveye TFF Başkanı NihatÖzdemir, TFF Başkan Vekilleri ServetYardımcı, Mehmet Baykan, Ali Düşmezve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet NurÇebi ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.Olumlu bir havadageçtiği öğrenilen görüşmede zamanzaman tartışmalar da yaşandı.profesyonel liglerde, saha içinde yer alan herkes; oyuncu, teknik direktör, antrenör, doktorlar vs. aşılanacak.Amatör futbolcuların durumu ise daha sonra değerlendirilecek.aylarda yapılacak olan naklen yayın ihalesiyle ilgili konu da görüşüldü. Bundan önceki ihalelerde olduğu gibi ortak bir komisyon kurulmasına karar verildi.un geçen hafta yazdığı gibi TFF'nin kurullarının Kulüpler Birliği tarafından seçilmesi konusu da masaya geldi. Özellikle bu sezon kurulların aldığı kararların kamuoyunda büyük tepki çekmesi tartışıldı. TFF, kulüplerden gelen öneri için,teklifini sundu. Kulüpler de bu düşünceye sıcak baktı. Trabzonspor'un,gerekçesiyle FIFA'ya yaptığı başvuru da konuşuldu. TFF kanadı,derken, Trabzonspor cephesi,görüşünü savundu.bir ayda iki Kulüpler Birliği, bir de TFF'den olmak üzere 3 mektuplaşma yapılmıştı. Bu mektupların içerikleri de toplantıda konuşulan konular arasındaydı. Ortak fikir ise şöyle:MURAT ÖZBOSTANsorunları oldukça fazla. Bunları çözecek olan da kulüpler ve TFF... Restleşmeler kimseye fayda getirmez... Şimdiye kadar getirmedi de... Galatasaray'sız bir Kulüpler Birliği yönetimi olamaz. Aradaki sorun neyse çözülmeli. Bu kadar önemli kararların alınacağı bir süreçte masada Galatasaray Başkanı da yer almalı. Şuruhu devam etmeli. Süper Lig'de kritik haftalara girildi. Zaten herkes gergin ve stresli. Durum böyleyken her başkan, yönetici hatta teknik adamlar dikkatli konuşmalı... MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu en çok eleştirilen kurullar.Yayın ihalesi önemli. Kulüpler yayıncı kuruluşu istemiyor. Bu net! Yapılan indirimler kulüpleri çok rahatsız etti.