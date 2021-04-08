Beşiktaş maçına damga vurmuştu! Marafona'ya destek mesajı

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok kritik bir mücadeleye çıktı. 2 hafta üst üste puan kaybeden Kartal, konuk ettiği Alanyaspor'u farklı yenerek adeta nefes aldı. Beşiktaş'ın golleri ise Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'dan geldi. Karşılaşmaya damga vuran 2 pozisyon sosyal medyada çok tartışıldı.
Maçta dakikalar 53'ü gösterirken Alanyaspor inanılmaz bir gol kaçırdı. Ceyhun Gülselam'ın Beşiktaş savunması arkasına gönderdiği topta Bareiro, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı.
Deneyimli oyuncu, 6 pasta boşta olan arkadaşı Babacar'ı topla buluşturdu. Babacar ise boş kaleye golü atamadı ve top yandan dışarı çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN POZİSYON
Bu pozisyondan 5 dakika sonra ise bir başka tartışılan pozisyon yaşandı. Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şut filelerle buluştu. Kaleye doğru son derece yavaş bir şekilde gelen topa müdahale edemeyen Marafona, gole engel olamadı.
Ghezzal'n golünün ardından sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı. Bir kesim Marafona'nın topun dışarı çıkacağını düşündüğü için müdahale etmediğini ifade ederken, bir kesim ise deneyimli kalecinin bilerek topa dokunmadığını iddia etti.
MARAFONA ÖZÜR DİLEDİ!
Alanyaspor kalecisi Marafona, Instagram hesabından Beşiktaş maçındaki kötü performansı sebebiyle taraftarlarından özür diledi. Marafona'nın paylaşımı şöyle: "Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim"
DESTEK PAYLAŞIMI GELDİ!
Eleştirilerin hedefindeki Marafona'ya takıma arkadaşı Tzavellas sahip çıktı.
Yunan oyuncu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Bugün böyle bir gün değildi ve hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte."