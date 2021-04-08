Beşiktaş maçına damga vurmuştu! Marafona'ya destek mesajı

Yunan oyuncu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Bugün böyle bir gün değildi ve hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte."