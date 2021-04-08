Son dakika: Fenerbahçe Malatyaspor deplasmanında! Emre Belözoğlu'ndan flaş Pelkas kararı!

Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe Malatyaspor deplasmanında. Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında Fenerbahçe Denizlispor'u 1-0 yenmiş ve tekrar şampiyonluk umutlarını yeşertti. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin en formda isimlerinden biri olan Pelkas'ı bugün Malatyaspor'a karşı 11'de oynatmayacak.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan, Valencia, Osayi, Samatta
Yedekler: Ertuğrul, Lemos, Sosa, Mert, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan, Novak
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hafez, Wallace, Mallan, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh
MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR
Emre Belözoğlu: Ligin boyu çok kısaldı. Düşme hattı çok sıkıntılı. Bugünkü maç çok zor bir maç. Dersimize iyi çalıştık. Sezon sonuna kadar bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz.
Emre Belözoğlu: İrfan Can'ın Gençlerbirliği'nden Başakşehir'e gelme sürecinden sonra tekrar Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci herkesin malumu. Oyuncu tercihlerimizi de buna göre yapmaya çalışıyoruz. Her oyuncumuz değerli. Her maça ayrı bir senaryoyla hazırlanıyoruz.
Emre Belözoğlu: Oynamak istediğimiz bir oyun var. Çok uzun süremiz olmadığı için bunu antrenmanlarda pratik edemiyoruz. Her maçın kendi senaryosu var, maçın başı var, daha sıkışık olduğu dönem var.
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Sezonun ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi.
Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu dört resmi maçın birini kazanan Fenerbahçe (1B 2M), tek galibiyetini ilk Süper Lig ziyaretinde aldı (Mart 2018'de 2-0).
Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (5B 6M), en üst lig tarihinde en fazla 12 maçlık galibiyet hasreti yaşadı (2019/20'de).