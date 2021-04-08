Son dakika: Fenerbahçe Malatyaspor deplasmanında! Emre Belözoğlu'ndan flaş Pelkas kararı!

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan, Valencia, Osayi, Samatta

Yedekler: Ertuğrul, Lemos, Sosa, Mert, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan, Novak

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hafez, Wallace, Mallan, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Emre Belözoğlu: Ligin boyu çok kısaldı. Düşme hattı çok sıkıntılı. Bugünkü maç çok zor bir maç. Dersimize iyi çalıştık. Sezon sonuna kadar bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz.

Emre Belözoğlu: İrfan Can'ın Gençlerbirliği'nden Başakşehir'e gelme sürecinden sonra tekrar Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci herkesin malumu. Oyuncu tercihlerimizi de buna göre yapmaya çalışıyoruz. Her oyuncumuz değerli. Her maça ayrı bir senaryoyla hazırlanıyoruz.

Emre Belözoğlu: Oynamak istediğimiz bir oyun var. Çok uzun süremiz olmadığı için bunu antrenmanlarda pratik edemiyoruz. Her maçın kendi senaryosu var, maçın başı var, daha sıkışık olduğu dönem var.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Sezonun ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi.

Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu dört resmi maçın birini kazanan Fenerbahçe (1B 2M), tek galibiyetini ilk Süper Lig ziyaretinde aldı (Mart 2018'de 2-0).

Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (5B 6M), en üst lig tarihinde en fazla 12 maçlık galibiyet hasreti yaşadı (2019/20'de).