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Giriş Tarihi: 8.4.2021 17:31 Son Güncelleme: 8.4.2021 17:38

Türk futboluna sayısız yıldız kazandırmışlardı! amatör kümeye düştü...

İHA
Türk futboluna sayısız yıldız kazandırmışlardı! Manisaspor amatör kümeye düştü...

Bir dönem 'in gedikli takımlarından birisi olan , Süper Lig'den 3. Lig'e kadar düşmüştü. Mali sıkıntılarla boğuşan Manisa ekibi, 3. Lig'de bitime 4 hafta kala amatör kümeye düştü.

Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran ve Süper Lig'de 6 sezon yer aldıktan sonra içine düştüğü mali sıkıntılar, yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den, 3. Lig'e kadar düşen Manisaspor, Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. Hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Çankaya Futbol kulübüne yenilerek tarihinde ilk kez amatör lige düştü.

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan genç futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı. 2019-20 sezonunda da 3. Lig'den Amatör Lige düşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmenin kaldırılması kararıyla ligde kalmıştı.

MANİSASPOR'UN KAZANDIRDIĞI YILDIZLAR...

Manisaspor, Süper Lig'de 6 sezon mücadele etmiş ve Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Holosko, Uğur İnceman gibi oyuncuları parlatarak Türk futboluna kazandırmıştı.

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Türk futboluna sayısız yıldız kazandırmışlardı! Manisaspor amatör kümeye düştü...
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