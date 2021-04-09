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Giriş Tarihi: 9.4.2021

Azerbaycan’dan müjde

Koronavırüs nedeniyle bir yıl ertelenen ve bu yaz haziranda başlayacak olan EURO 2020 için A Milli Takım'a Azerbaycan'dan güzel haber geldi. Azerbaycan Futbol Federasyonu, üç grup ve bir çeyrek final olmak üzere turnuvadaki 4 maçın ev sahipliğini yapacak Bakü Olimpiyat Stadı'na yüzde 50 oranında seyirci alınacağını açıkladı. Ay-Yıldızlı ekibin 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya geleceği 70 bin kapasiteli stadyumda yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde olacak ve Türkiye önemli seyirci desteğini arkasına alacak. Daha önce de 11 Haziran'da oynanacak İtalya-Türkiye açılış maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'na yüzde 25 kapasite (15 bin) ile seyirci alınacağı duyurulmuştu.

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Azerbaycan’dan müjde
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