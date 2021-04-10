Levent Şahin'den Yedlin açıklaması: "Kırık şüphesiyle..."

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, son 6 haftada 13 puan kaybetti. Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede yer alan yardımcı antrenör Levent Şahin, maçın hakemini eleştirdi.

"SANIRIM RİVA İLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMADILAR"

İki takımında oyunu güzelleştirmeye çalıştığını belirten Levent Şahin, "Oyunun 20'nci dakikasında bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Oyunun gidişatına göre net bir mesajdı bu. İki takımda oyunu güzelleştirmeye çalışan taraftı ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar her maç ve her takım için farklı yorumlanabiliyor. Sağ olsun her itiraz ettiğimiz pozisyonda hakem arkadaşlar farklı bir boyutta bakmamızı sağlayacak açıklamalar yaptılar. Oyun tarafını biz kendi içimizde değerlendiririz ama dediğim gibi oyunun belli noktalarında oyunun kaderini etkileyecek pozisyonların olduğunu düşüyoruz. Bunlar tartışılacaktır. Bu taraftan girmek istiyorum konuya. Biz kendi içimizde değerlendirip, yolumuza devam edeceğiz. İnsanlar hata yapabilir ama hatayla niyeti ayırmak çok farklı bir şey. Hem görsel hem de işitsel olarak sanırım Riva ile sağlıklı bir şekilde pozisyonlarla ilgili iletişim kuramadılar. Kaybedilen puan. Sonuçta ne olursa olsun Galatasaray kendine yakışan şekilde yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Levent Şahin, lider Beşiktaş ile puan farkının kapanıp kapanmayacağıyla ilgili gelen soru üzerine, "Galatasaray'ın olduğu her yerde her şey mümkündür. Bundan sonraki maçlarda üzerimize düşeni yapacağız. Umarım dış etkenler buna çok fazla etki etmez" şeklinde konuştu.

YEDLİN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yedlin ile ilgili, "Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle. Umarım ciddi bir şey olmaz ama görünüşe göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.