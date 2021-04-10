Son dakika: Arda Turan'dan flaş Yedlin paylaşımı! "Kırmızı kart yok..."

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'de son haftalarda oldukça kötü bir formla ilerliyor. Son olarak Karagümrük karşısında da 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fatih Terim ve öğrencileri, yine galibiyetten uzak kaldı. Son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında 62 puana ulaştı.
Karagümrük maçının ilk yarısında Lens ile girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlık geçiren Yedlin, saha içerisinde büyük acı çekmişti. Maç devam ederken bir kaç kez kendisini deneyen ve oynamaya çalışan Yedlin, ikinci denemesinin ardından kendini yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
"KIRIK ŞÜPHESİYLE"
Karşılaşmanın sonunda Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Yedlin'in sakatlık pozisyonu hakkında konuştu. Levent Şahin, Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü söyledi. Şahin, Yedlin'in pozisyonunda kart verilmemesini de eleştirerek, "Maçın gidişatı için bize mesaj verildi." ifadelerini kullandı.
"YER ÇEKİMİNDEN DOLAYI OLMUŞ..."
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Karagümrük maçında hafif sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Turan, Yedlin'in koltuk değneği ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaşarak, "Kırmızı kart yok... Yer çekiminden dolayı olmuş..." diye tepkisini gösterdi.
İşte Arda Turan'ın paylaşımı ve Yedlin'in son durumu: