Son dakika: Arda Turan'dan flaş Yedlin paylaşımı! "Kırmızı kart yok..."

Karagümrük maçının ilk yarısında Lens ile girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlık geçiren Yedlin, saha içerisinde büyük acı çekmişti. Maç devam ederken bir kaç kez kendisini deneyen ve oynamaya çalışan Yedlin, ikinci denemesinin ardından kendini yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.