Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Arda Turan'dan flaş Yedlin paylaşımı! "Kırmızı kart yok..."
Giriş Tarihi: 10.4.2021 21:47 Son Güncelleme: 10.4.2021 21:53

Son dakika: 'dan flaş Yedlin paylaşımı! "Kırmızı kart yok..."

Son dakika: Arda Turan'dan flaş Yedlin paylaşımı! Kırmızı kart yok...

Son dakika haberi... 'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren zorlu mücadelenin ardından Galatasaray, zirve yarışında son 6 haftada yalnızca 1 galibiyet aldı. Üst üste gelen puan kayıplarının ardından şampiyonluktan uzaklaşan sarı-kırmızılılarda, Karagümrük maçının ilk yarısında 'in sakatlandığı pozisyon tartışmaları doğurdu. Maçın ardından Galatasaray'ın kaptanı , Yedlin'in pozisyonuyla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'de son haftalarda oldukça kötü bir formla ilerliyor. Son olarak Karagümrük karşısında da 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fatih Terim ve öğrencileri, yine galibiyetten uzak kaldı. Son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında 62 puana ulaştı.

Karagümrük maçının ilk yarısında Lens ile girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlık geçiren Yedlin, saha içerisinde büyük acı çekmişti. Maç devam ederken bir kaç kez kendisini deneyen ve oynamaya çalışan Yedlin, ikinci denemesinin ardından kendini yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

"KIRIK ŞÜPHESİYLE"

Karşılaşmanın sonunda Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Yedlin'in sakatlık pozisyonu hakkında konuştu. Levent Şahin, Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü söyledi. Şahin, Yedlin'in pozisyonunda kart verilmemesini de eleştirerek, "Maçın gidişatı için bize mesaj verildi." ifadelerini kullandı.

"YER ÇEKİMİNDEN DOLAYI OLMUŞ..."

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Karagümrük maçında hafif sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Turan, Yedlin'in koltuk değneği ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaşarak, "Kırmızı kart yok... Yer çekiminden dolayı olmuş..." diye tepkisini gösterdi.

İşte Arda Turan'ın paylaşımı ve Yedlin'in son durumu:

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de deprem! Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve tam 11 futbolcu gönderiliyor
SON DAKİKA: Bursa'da korkunç olay! Eşine uygunsuz mesaj atan adamı...
‘Doktor Kıyamet’ten çok konuşulacak Bitcoin ve kripto para yorumu!
Tam kapanma olacak mı? Okullar kapanacak mı? Bilim Kurulu Ramazan tedbirleri için toplanıyor...
SON DAKİKA: Çıbanbaşı Charles Michel! SABAH protokol krizinin perde arkasına ulaştı
Son dakika haberi | Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak ve nereler açık? İşte hafta sonu yasağı hakkında tüm detaylar!
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' demesi sosyal medyada tepki çekti
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde! Vatandaşa da ücretsiz dağıtılacak
Son dakika: Fatih Terim'e olay sözler! "Bahanesi kalmadığı için..."
Son dakika: Bir il daha yüz yüze eğitim kararı aldı! İşte uzaktan eğitime geçen iller...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Arda Turan'dan flaş Yedlin paylaşımı! "Kırmızı kart yok..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA