Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan kritik Luiz Gustavo kararı! Gaziantep FK maçında...

Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz. Şampiyonluğa inancım sürüyor. Ben inanmadığım şeyi söylemem. Çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.'