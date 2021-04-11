Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan kritik Luiz Gustavo kararı! Gaziantep FK maçında...

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den son gelişmeleri aktardı. Samatta mı Thiam mı? Santrafor bölgesi için Emre Belözoğlu'nun kafasında Tanzanyalı forvet var...
Fenerbahçeliler sezon başından bu yana 'Santrafor kim olmalı, orta sahda kimler oynamalı?' tartışmasını yapıyor.
Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu, sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor.
SAMATTA BİR ADIM ÖNDE!
Emre Belözoğlu, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi. Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.
ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni Malatya beraberliği sonrasında özellikle Luiz Gustavo'nun üretkenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.
KANATLARDA KİM FORMA GİYECEK?
Enner Valencia, Fenerbahçe'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz...
'SİZLERE LAF SÖYLETMEM'
'F.Bahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatya beraberliği sonrası soyunma odasında takıma bir konuşma yaptı. Futbolculara güven aşılayan Belözoğlu, "Şunu bilin, kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz.
Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz. Şampiyonluğa inancım sürüyor. Ben inanmadığım şeyi söylemem. Çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.'