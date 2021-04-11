G.Saray taraftarı, orta hakem Ali Palabıyık ile VAR’daki Suat Arslanboğa’yı yanlı kararları nedeniyle eleştirirken, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi: “Sahada tam bir komedi ve eyyam vardı.”
Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lens, Yedlin'in bileğine bastı. Bu pozisyon sonrası ABD'li oyuncu maça devam edemedi. Ancak orta hakem Ali Palabıyık pozisyona sarı kart bile göstermedi. 76. dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı faule ise VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı. İki pozisyonda yaşanan bu kararlar G.Saray taraftarını çileden çıkardı.
'GALATASARAY DÜŞMANI PALABIYIK'
"Adaletiniz batsın" diyerek hakemlere isyan eden sarı- kırmızılıların öne çıkan yorumları şöyleydi: "Lens'in kırmızıkart görmesi için Yedlin'inayağının kırılması mıgerekiyordu.", "Pozisyon çok temiz, çünkü Yedlin'in ayağı kopmadı.", "Galatasaraydüşmanı Ali Palabıyık doğramayadevam ediyor.", "Sahada büyük bir komedi ve eyyam vardı.", "Kötü hakem değilkötü insansınız."
VAR'LA ATILDI
SOBIECH'LE Donk arasındaki ikili mücadelede Karagümrüklü oyuncu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı ile Ali Palabıyık pozisyonu izledi ve Holllandalı futbolcu rakibinin bacağına arkadan bastısını belirterek doğrudan kırmızı kartını çıkardı.
SEZONU KAPATTI
Maça devam edemeyen Yedlin, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Amerikalı oyuncunun ayağında çatlak oluştuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Yedlin'in kesin durumu bugün netlik kazanacak.
ARDA'DAN SERT MESAJ
Arda Turan maç sonu sosyal medya hesabından Yedlin'in yukarıdaki fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" yazdı.
İŞTE O AN!
Lens'le girdiği ikili mücadele sonrası Yedlin yerde kaldı.
BABEL GÖZTEPE'DE YOK
Sarı kart gören Babel, cezalı duruma düştü. Hollandalı yıldız, Göztepe maçında yerini alamayacak.
HER ŞEYİNFARKINDAYIZ!PES ETMEDİK G.SARAYLI Ömer Bayram maç sonrası, "Her şeyin farkındayız" deyip şunları söyledi: "Hep beraber başaracağız ve inanıyoruz. G.Saray olarak daha önce de son haftalarda bunları yaşadık ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Pes etmeyeceğiz. Matematiksel olarak şansımız var. Tekrar G.Saray'ın gerçekkimliğini yansıtmalıyız. Erken gol gelmemesi belki bizde gerginlik yarattı. Önümüzdeki maçları kayıpsız geçmek istiyoruz."