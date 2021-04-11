Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lens, Yedlin'in bileğine bastı. Bu pozisyon sonrası ABD'li oyuncu maça devam edemedi. Ancak orta hakem Ali Palabıyık pozisyona sarı kart bile göstermedi. 76. dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı faule ise VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı. İki pozisyonda yaşanan bu kararlar G.Saray taraftarını çileden çıkardı."Adaletiniz batsın" diyerek hakemlere isyan eden sarı- kırmızılıların öne çıkan yorumları şöyleydi:, "Pozisyon çok temiz, çünkü Yedlin'in ayağı kopmadı.",, "Sahada büyük bir komedi ve eyyam vardı.",SOBIECH'LE Donk arasındaki ikili mücadelede Karagümrüklü oyuncu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı ile Ali Palabıyık pozisyonu izledi ve Holllandalı futbolcu rakibinin bacağına arkadan bastısını belirterek doğrudan kırmızı kartını çıkardı.Maça devam edemeyen Yedlin, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Amerikalı oyuncunun ayağında çatlak oluştuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Yedlin'in kesin durumu bugün netlik kazanacak.Arda Turan maç sonu sosyal medya hesabından Yedlin'in yukarıdaki fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" yazdı.Lens'le girdiği ikili mücadele sonrası Yedlin yerde kaldı.Sarı kart gören Babel, cezalı duruma düştü. Hollandalı yıldız, Göztepe maçında yerini alamayacak.Ömer Bayram maç sonrası,deyip şunları söyledi: "Hep beraber başaracağız ve inanıyoruz. G.Saray olarak daha önce de son haftalarda bunları yaşadık ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Pes etmeyeceğiz. Matematiksel olarak şansımız var.Erken gol gelmemesi belki bizde gerginlik yarattı. Önümüzdeki maçları kayıpsız geçmek istiyoruz."