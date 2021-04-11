Son dakika: Beşiktaş’ta Cenk Tosun dizinden sakatlandı! Acı içinde yerde kaldı...

Beşiktaş'ta Cenk Tosun dizinden sakatlık yaşadı ve acı içinde yerde kaldı. Pozisyon sonrası takım arkadaşları ve rakip oyuncular da büyük şok yaşadı. Cenk Tosun, Everton forması giyerken de çapraz bağlarından bir sakatlık yaşamış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

CENK TOSUN'UN TEDAVİSİ SOYUNMA ODASINDA YAPILIYOR

Diz kapağında problem olan Cenk Tosun'un ilk kontrolleri soyunma odasında yapılıyor. Tedavisi İstanbul'da yapılacak. Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanında 4-2 önde.