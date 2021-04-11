Video Spor Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı!

Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı!

Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı!
11.04.2021 | 21:20

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Diz kapağında problem olan Cenk Tosun'un ilk kontrolleri soyunma odasında yapıldı. Cenk Tosun'un tedavisi tamamlandıktan sonra ambulans uçakla İstanbul'a getirilecek ve tedavisi burada yapılacak. Gelen ilk bilgilere göre dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı!

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