Son düdüğe kadar hücum istiyorum!

Oyuncularına rehavet uyarısı yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, hücumda baskın futbol oynadıklarında rahat kazandıklarını hatırlatıp, baskıyı 90 dakikaya çıkarmaları gerektiğini söyledi
Adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ta zafere ulaşmak için teknik direktör Sergen Yalçında takımını sürekli motive ediyor. Tesislerde takımı ile bir toplantı yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, rakipleri Erzurumspor'un ligdeki durumunun rehavet yaratmaması için uyarılarda bulunurken, şu ifadelerle de oyuncularına seslendi: "Rakibimizin durumu sizi yanıltmasın bu tür maçlar hepsinden daha kritik olur. Bizşampiyonluğun en büyük adayıyızancak rakiplerimiz de ligdekalmak için savaş veriyor. Kimse rehavetekapılmasın. Alanya maçında olduğu gibi başlama düdüğüyle birlikte hücuma ağırlığımızı koyacağımız bir oyun istiyorum. Hücumda baskın olduğumuz maçlarırahat kazandığımızı Alanya karşısındagösterdik. 90 dakika boyunca bunu yaparakmaçı kontrolümüzde tutmalıyız."
CENK'E'HAZIR OL'EMRI! CENK Tosun geçtiğimiz hafta Alanya karşısında sabah Kovid-19 testine girerken, akşamında hiç idman yapmamasına rağmen ilk 11'de oynayıp, 1 de gol atmıştı. Cenk ile görüşen Sergen Yalçın, oyuncusuna fizik durumunu sordu, "Geçtiğimiz haftadançok dahaiyi durumdayım" yanıtı aldı. Yalçın ise öğrencisine, "Bu maçta skora göre seni daha uzun süre sahada tutabilirim, gücünü kontrollü kullan" dedi.
ERZURUM'A HİÇ YENİLMİYOR LIDER Beşiktaş'ın Erzurum maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Hasic ve Aboubakar ile kart cezalısı Josef yer almadı. Bugün 19.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takım ligde 3 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar iki kez kazanırken, 1 maçta da beraberlikle ayrılıp Dadaşlar'a hiç kaybetmedi.