Son düdüğe kadar hücum istiyorum!

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ta zafere ulaşmak için teknik direktörTesislerde takımı ile bir toplantı yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, rakipleri Erzurumspor'un ligdeki durumunun rehavet yaratmaması için uyarılarda bulunurken, şu ifadelerle de oyuncularına seslendi: "Rakibimizin durumu sizi yanıltmasın bu tür maçlar hepsinden daha kritik olur.Alanya maçında olduğu gibi başlama düdüğüyle birlikte hücuma ağırlığımızı koyacağımız bir oyun istiyorum.Tosun geçtiğimiz hafta Alanya karşısında sabah Kovid-19 testine girerken, akşamında hiç idman yapmamasına rağmen ilk 11'de oynayıp, 1 de gol atmıştı. Cenk ile görüşen Sergen Yalçın, oyuncusuna fizik durumunu sordu,yanıtı aldı. Yalçın ise öğrencisine, "Bu maçta skora göre seni daha uzun süre sahada tutabilirim, gücünü kontrollü kullan" dedi.Beşiktaş'ın Erzurum maçı kadrosunda sakatlıkları bulunanveile kart cezalısıyer almadı. Bugün 19.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takım ligde 3 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar iki kez kazanırken, 1 maçta da beraberlikle ayrılıp