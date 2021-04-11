Yedlin'den kötü haber! Galatasaray'dan flaş paylaşım...

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatlanan DeAndre Yedlin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Yedlin'in sakatlığı ciddi olduğu belirtilirken Sarı-kırmızılı kulüp, ABD'li oyuncunun ayağına aldığı darbenin fotoğrafını paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Dün geceden bir kare... Yorumsuz!" ifadelerine yer verildi.
İşte Galatasaray'ın paylaştığı Lens ve Yedlin'in pozisyonu...
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Fatih Karagümrük ile oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar hâlinde 5'e 2 pas oyunu oynandı.
Florya'da kafa kafaya çarpışmışlardı... Galatasaray'a Radamel Falcao'dan kötü haber geldi!
Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması üzerinde durulurken, ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
YEDLIN EN AZ 3 HAFTA YOK!
Antrenmanda Martin Linnes ve Arda Turan, günü tedaviyle geçirdi. Fatih Karagümrük maçında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in yapılan tetkiklerini sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi ve tedavisine başlandı. ABD'li oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Antrenman esnasındaki bir pozisyonda kafa kafaya çarpışma yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. İki futbolcu gerekli tetkikleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.