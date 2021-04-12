Müller’in ensesinde

1 gol ve 1 asistle galibiyette başrolü oynayan Ghezzal, Beşiktaş’ta son 10 yılda en çok asist yapan isim olurken, Avrupa’da da zirveyi zorluyor
Erzurum'da Oğuzhan'ın golüne katkı veren ve Beşiktaş forması altında 14 asiste ulaşan Ghezzal, Avrupa'da da zirveye oynuyor. Başarılıfutbolcu, Bayern Münih'in 16 asistliyıldızı Müller sonrası Avrupa'nın enfazla asist yapan ismi oldu. Cezayirli aynı zamanda Quaresma'yı geçip(2016-17 sezonu 13 asist) son 10 yıldaBeşiktaş'ta en çokgol pası yapan oyuncudurumuna geldi. Ghezzal, son 4 sezonda çıktığı 122 maçta 8 asist kaydedebilmişti. 28 yaşındaki futbolcu, son 5 maçta skora katkı yaparken (2 gol-3 asist) gol sayısını da 3'e çıkardı.
'LİDERLİĞİ KİMSEYE BIRAKMAYACAĞIZ'
Erzurum'da takımın yıldızı olan Ghezzal, zeminin zorluğuna dikkat çekip önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi: "Şu an Cenk için üzgünüz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Galatasaray maçınıizledik. Yenersek ne kadar önemliolacağını gördük. Yendik.Şimdi F.Bahçe'yi izleyeceğiz.Şampiyonluk için savaşıyoruz.Elimizde olanı bırakmayacağız."