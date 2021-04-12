Müller’in ensesinde

Erzurum'da Oğuzhan'ın golüne katkı veren ve Beşiktaş forması altında 14 asiste ulaşan Ghezzal, Avrupa'da da zirveye oynuyor.Cezayirli aynı zamanda. Ghezzal, son 4 sezonda çıktığı 122 maçta 8 asist kaydedebilmişti. 28 yaşındaki futbolcu, son 5 maçta skora katkı yaparken (2 gol-3 asist) gol sayısını da 3'e çıkardı.Erzurum'da takımın yıldızı olan Ghezzal, zeminin zorluğuna dikkat çekip önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi: "Şu an Cenk için üzgünüz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.