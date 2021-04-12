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Giriş Tarihi: 12.4.2021

Müller’in ensesinde

Müller’in ensesinde

1 gol ve 1 asistle galibiyette başrolü oynayan Ghezzal, ’ta son 10 yılda en çok asist yapan isim olurken, Avrupa’da da zirveyi zorluyor

Erzurum'da Oğuzhan'ın golüne katkı veren ve Beşiktaş forması altında 14 asiste ulaşan Ghezzal, Avrupa'da da zirveye oynuyor. Başarılı futbolcu, Bayern Münih'in 16 asistli yıldızı Müller sonrası Avrupa'nın en fazla asist yapan ismi oldu. Cezayirli aynı zamanda Quaresma'yı geçip (2016-17 sezonu 13 asist) son 10 yılda Beşiktaş'ta en çok gol pası yapan oyuncu durumuna geldi. Ghezzal, son 4 sezonda çıktığı 122 maçta 8 asist kaydedebilmişti. 28 yaşındaki futbolcu, son 5 maçta skora katkı yaparken (2 gol-3 asist) gol sayısını da 3'e çıkardı.

'LİDERLİĞİ KİMSEYE BIRAKMAYACAĞIZ'
Erzurum'da takımın yıldızı olan Ghezzal, zeminin zorluğuna dikkat çekip önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi: "Şu an Cenk için üzgünüz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Galatasaray maçını izledik. Yenersek ne kadar önemli olacağını gördük. Yendik. Şimdi F.Bahçe'yi izleyeceğiz. Şampiyonluk için savaşıyoruz. Elimizde olanı bırakmayacağız."

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Müller’in ensesinde
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