Abdurrahim Albayrak başkan adaylığına hazırlanıyor!

Son dakika... Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez galip gelen ve 13 puan bırakan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-kırmızılı camiada gözler bir yandan da mayıs ayında yapılacak seçimlerde. Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları sebebiyle aday olması beklenmiyor. Cengiz'in aday olmama kararıyla devreye giren Abdurrahim Albayrak'ın göreve talip olduğu belirtiliyor.