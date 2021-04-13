Abdurrahim Albayrak başkan adaylığına hazırlanıyor!

Son dakika... Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez galip gelen ve 13 puan bırakan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-kırmızılı camiada gözler bir yandan da mayıs ayında yapılacak seçimlerde. Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları sebebiyle aday olması beklenmiyor. Cengiz'in aday olmama kararıyla devreye giren Abdurrahim Albayrak'ın göreve talip olduğu belirtiliyor.
A Spor'da yer alan habere göre, Abdürrahim Albayrak başkan adaylığına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan ve birçok kez şampiyonluk sevinci yaşayan Albayrak'ın bu kez başkanlık koltuğuna oturmak istediği ifade ediliyor.
Yaklaşan kongre öncesi harekete geçen Abdurrahim Albayrak, adaylığını açıklayacak. Mevcut yönetimde 2. başkanlık görevini sürdüren Albayrak'ın kongre öncesi Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Tuncer Hunca ve Burak Elmas'tan sonra 5. başkan adayı olması bekleniyor.
Daha önce başkanlık yapan isimlerle görüşen Abdurrahim Albayrak'a mevcut yönetimden bazı isimler de yardımcı olacak. Sarı-kırmızılı yönetimlerde görev aldığı dönemlerde Florya ile takım arasında köprü görevi üstlenen Albayrak, şu anki yönetime maddi konularda da destek oldu.
Galatasaray'da görev aldığı 2001-2002, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında yöneticilik yaptı. Albayrak bu sezonlarda şampiyonluk sevinci yaşarken, sadece geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor!