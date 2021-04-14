Fenerbahçe'den kiralandı son 8 maçta 2 dakika oynadı! Kemal Ademi henüz golle tanışamadı...

Fatih Karagümrük'ün Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre alamayan Ademi, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçların da ise kadroya alınmadı. Kosovalı oyuncu, kadroda olduğu Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında ise toplamda sadece 2 dakika oynadı.