Fenerbahçe'den kiralandı son 8 maçta 2 dakika oynadı! Kemal Ademi henüz golle tanışamadı...

Fenerbahçe'nin devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi yine umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertli takımın, sezon başında hücum rotasyonuna zenginlik kazandırması için Basel'den transfer ettiği 25 yaşındaki santrfor, Karagümrük'te de gol atmakta zorlanıyor.
Fenerbahçe, sezon başında Sportif Direktör olan Emre Belözoğlu'nun kararıyla 25 yaşındaki Kosovalı forveti Basel'den 1.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.
Sarı-lacivertli takımda ligin ilk yarısında sadece 7 lig maçında süre alabilen Ademi, bu maçlarda gol atamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye maçında 1 gol kaydeden Kosovalı oyuncu, Sarı-lacivertli takımdaki tek golünü attı.
Fenerbahçe'de 3 hafta sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu.
Karagümrük'teki ilk 4 maçında 11'de başlayan 25 yaşındaki forvet, sonraki 8 maçta sadece 2 dakika süre alabildi. Ademi'nin Karagümrük formasıyla henüz golü yok.
Fatih Karagümrük'ün Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre alamayan Ademi, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçların da ise kadroya alınmadı. Kosovalı oyuncu, kadroda olduğu Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında ise toplamda sadece 2 dakika oynadı.