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Giriş Tarihi: 14.4.2021 12:04

Şampiyon Manisa'nın konuğu

Şampiyon Manisa'nın konuğu Hacettepe

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda 'la 1-1 berabere kalıp bitime 5 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan eden yarın (15 Nisan) evinde 'yi konuk edecek.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Tunç Özdemir'in düdük çalacağı Manisaspoır-Hacettepe maçı saat 15.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Mehmet Güven ve Sertaç Çam müsabakada forma giyemeyecek.

Tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran Manisa FK için yarın kupa töreni düzenlenmeyecek. Ege ekibi, şampiyonluk kupasını 28 Nisan tarihinde iç sahada oynanacak Gümüşhanespor maçında havaya kaldıracak.

Sezonu namağlup tamamlamak istediklerini belirten teknik direktör Serkan Özbalta, "Sahaya şampiyon takım unvanıyla çıkacağız. Bu bizim için çok değerli. Kalan maçlarımızı da aynı ciddiyetle oynayıp, yenilgi almadan sezonu bitirmek istiyoruz" dedi.

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Şampiyon Manisa'nın konuğu Hacettepe
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