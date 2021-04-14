Son dakika: Valencia'ya Meksika formülü! Emre Belözoğlu geldi golleri sıraladı...

Yeni sistem ve diziliş (4-5-1) futbolcuları da bir hayli memnun etti. G.Antep maçında topa daha fazla sahip olarak etkili olduklarını düşünen sarı-lacivertli oyuncular, kendi aralarında maç sonu yaptıkları sohbette, gerçek F.Bahçe gibi oynadıklarını belirttiler. Hâlâ eksikleri olduğunu düşünen oyuncular, bu futbolun gelecek için umut vadettiğini ifade ediyor. Ancak herkesin ortak fikri daha yürünecek çok yol olduğu...