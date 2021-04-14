Son dakika: Valencia'ya Meksika formülü! Emre Belözoğlu geldi golleri sıraladı...

Fenerbahçe teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle, daha fazla sorumluluk alıp eski günlerinin sinyallerini veren Enner Valencia, kendini buldu. Yeni Malatyaspor karşısında sol açıkta forma giyen ancak daha çok rakip ceza sahası içine girerek kaleye daha yakın oynayan Ekvadorlu oyuncu, Gaziantep FK maçında da santrfor olarak sahadaydı. Ekvadorlu forvetin son iki haftada iki gol atmasının perde arkasında eski kulübü var.
Yeni Malatya'nın ardından Gaziantep maçında da golle buluşan 31 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünde Emre Belözoğlu'nun da büyük payı var.
Valencia'nın Meksika Ligi'nde Tigres'te geçirdiği 4 sezonun kesitlerini izleyen ve oyuncuyu yeniden kazanmak adına terapi yapan Belözoğlu, santrfor olarak oynatma kararı aldı.
Yeni Malatya karşısında sol forvet, son hafta da ileri uçta tek başına görev alan Ekvadorlu oyuncu performansı ile de hocasının yüzünü kara çıkarmadı.
SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Gaziantep karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın MR sonuçlarında soruna rastlanmadı. Tecrübeli forvetin, bu hafta oynamasının önünde engel yok…
Yeni sistem ve diziliş (4-5-1) futbolcuları da bir hayli memnun etti. G.Antep maçında topa daha fazla sahip olarak etkili olduklarını düşünen sarı-lacivertli oyuncular, kendi aralarında maç sonu yaptıkları sohbette, gerçek F.Bahçe gibi oynadıklarını belirttiler. Hâlâ eksikleri olduğunu düşünen oyuncular, bu futbolun gelecek için umut vadettiğini ifade ediyor. Ancak herkesin ortak fikri daha yürünecek çok yol olduğu...
KANARYA ÖZÜNE DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, felsefesini yerleştirmek için kolları sıvadı. Geride kalan 3 maç sonunda, özellikle G.Antep'e karşı değişim kendini gösterirken oyuncuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. İşte yeni sistem ve yeni dönemde takımın artıları ve eksileri…
ARTILARI
Fenerbahçe diğer maçlarına göre çok daha fazla topa sahip oldu. Rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı. Gol beklentisi istatistiğinde bu sezon ilk kez ortalamanın üzerine çıktı (2,93).
EKSİLERİ
Takım savunmasında çok fazla pozisyon verildi. Duran toplarda takımın boyu kısaldığı için büyük bir dezavantaj oluştu. Uzun boylu isimler genelde kenarda kaldı. Skor yakalandıktan sonra takım sahasına çekildi. 1-0 dan sonra aynı sistemle oynayabilmek için çalışmalar yapılacak.
MESUT ÖZİL MEKSİKA'DA KULÜP SATIN ALDI
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 32 yaşındaki futbolcu, ABD'li iş adamları Al Tylis ve Sam Porter ile birlikte dünyaca ünlü manken Eva Longoria, model Kate Upton ve beyzbol yıldızı Justin Verlander ile Meksika Süper Ligi takımlarından Necaxa'nın %50 hissesini aldı.
Brezilya'daki Dünya Kupası şampiyonluğundan sonra Meksika'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mesut'un, bu nedenle böyle bir yatırıma ortak olduğu bildirildi.