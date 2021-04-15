Galatasaray'ın gol umudu Halil Dervişoğlu!

Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan Galatasaray'a bir darbe de Koronavirüs'ten geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rutin yapılan testlerde bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu ismin Mısırlı forvet Mostafa Mohamed olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu dün sabah idmandaydı ancak semptom göstermemesine rağmen öğlen yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Babel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Göztepe maçı öncesi Galatasaray adeta forvetsiz kaldı.