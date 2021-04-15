Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın gol umudu Halil Dervişoğlu!
Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:32 Son Güncelleme: 15.4.2021 10:35

Galatasaray'ın gol umudu !

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'ın gol umudu Halil Dervişoğlu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da golcü futbolculardan kötü haber geldi. Son olarak Mısırlı forvet Mohamed'in koronavirüs testi de pozitif çıkınca kritik deplasman öncesi eldeki tek forvet kaldı. Zirve yarışında kalan haftalarda artık puan kaybetmek istemeyen Fatih Terim'i hücumdaki eksik oyuncuların fazlalığı düşündürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da golcü futbolculardan üst üste kötü haberler geliyor. Babel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Galatasaray'da Mohamed de Koronavirüs'e yakalandı. Göztepe maçında en uçta Halil Dervişoğlu oynayacak.

Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan Galatasaray'a bir darbe de Koronavirüs'ten geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rutin yapılan testlerde bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu ismin Mısırlı forvet Mostafa Mohamed olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu dün sabah idmandaydı ancak semptom göstermemesine rağmen öğlen yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Babel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Göztepe maçı öncesi Galatasaray adeta forvetsiz kaldı.

İLK 11'DE OLACAK!

Hücum hattında alternatifi olmayan teknik direktör Fatih Terim, ara transferde takıma katılan Halil Dervişoğlu'na ilk kez İzmir deplasmanında 11'de forma verecek. Geldiği günden beri sadece 4 maçta oyuna sonradan giren Halil, bir anda Aslan'ın tek gol umudu konumuna geldi.

11'E AANHOLT KULÜBEYE ÇAĞATAY

BU sezon beklerinden katkı alamayan Galatasaray'da Şener, Linnes, Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmeleri sona eriyor. Bu 4 isimle yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, sol bek için Crystal Palace'ta forma giyen 30 yaşındaki Patrick Van Aanholt'a 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık teklif yaptı. Bonservis ödenmeyecek Hollandalı'nın transferinde son aşamaya gelindiği ifade edildi. Aanholt'u yedekleyecek isim ise Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki oyuncusu Çağtay Kurukalıp. U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay, sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalıyor.

OMAR İDMANDA

Yılbaşı kutlamalarında elinde patlayan havai fişek yüzünden, gözünden ciddi şekilde yaralanan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar, tedavi için gittiği ABD'den dün döndü ve soluğu Florya'da aldı. Teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşları ile görüşen 29 yaşındaki oyuncu, tedavi süreci için de "Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da korne operasyonu planlanıyor." açıklaması yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için bütün senaryolar!
Son dakika: Başika'da askeri üs bölgesine kalleş saldırı: Bir asker şehit oldu
Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nin dibinde çok büyük tehlike! Görülmemiş seviyede...
Son dakika: Tatile giden özel aracıyla seyahat edebilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Son dakika: Dünya bu açıklamaya kilitlenmişti! ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan kararı
Bir Zamanlar Çukurova'da 40 yıllık bir sır daha ortaya çıkıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümünde neler yaşanacak?
Son Dakika Haberi! ABD Karadeniz'e gitmekten vazgeçti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim...
Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar ziyareti! Yürek ısıtan kareler
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın gol umudu Halil Dervişoğlu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA