Galatasaray'ın gol umudu Halil Dervişoğlu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da golcü futbolculardan üst üste kötü haberler geliyor. Babel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Galatasaray'da Mohamed de Koronavirüs'e yakalandı. Göztepe maçında en uçta Halil Dervişoğlu oynayacak.
Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan Galatasaray'a bir darbe de Koronavirüs'ten geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rutin yapılan testlerde bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu ismin Mısırlı forvet Mostafa Mohamed olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu dün sabah idmandaydı ancak semptom göstermemesine rağmen öğlen yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Babel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Göztepe maçı öncesi Galatasaray adeta forvetsiz kaldı.
İLK 11'DE OLACAK!
Hücum hattında alternatifi olmayan teknik direktör Fatih Terim, ara transferde takıma katılan Halil Dervişoğlu'na ilk kez İzmir deplasmanında 11'de forma verecek. Geldiği günden beri sadece 4 maçta oyuna sonradan giren Halil, bir anda Aslan'ın tek gol umudu konumuna geldi.
11'E AANHOLT KULÜBEYE ÇAĞATAY
BU sezon beklerinden katkı alamayan Galatasaray'da Şener, Linnes, Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmeleri sona eriyor. Bu 4 isimle yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, sol bek için Crystal Palace'ta forma giyen 30 yaşındaki Patrick Van Aanholt'a 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık teklif yaptı. Bonservis ödenmeyecek Hollandalı'nın transferinde son aşamaya gelindiği ifade edildi. Aanholt'u yedekleyecek isim ise Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki oyuncusu Çağtay Kurukalıp. U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay, sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalıyor.
OMAR İDMANDA
Yılbaşı kutlamalarında elinde patlayan havai fişek yüzünden, gözünden ciddi şekilde yaralanan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar, tedavi için gittiği ABD'den dün döndü ve soluğu Florya'da aldı. Teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşları ile görüşen 29 yaşındaki oyuncu, tedavi süreci için de "Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da korne operasyonu planlanıyor." açıklaması yapıldı.