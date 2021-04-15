Mustafa Cengiz'in sözlerine futbolculardan tepki geldi!

Cengiz'in futbolcular için kullandığı, "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." ifadelerinin ardından başta kaptan Arda Turan olmak üzere oyuncular tepki göstermek istemiş ancak deneyimli teknik adam Fatih Terim, olaya el atarak yeni bir krizin önüne geçmişti.