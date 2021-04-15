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Giriş Tarihi: 15.4.2021 15:56

Mustafa Cengiz'in sözlerine futbolculardan tepki geldi!

Mustafa Cengiz'in sözlerine futbolculardan tepki geldi!

Son dakika... 'da futbolcularla yönetim arasında yaşanan kriz derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde GS TV'de konuşan Mustafa Cengiz, takımın son haftalarda aldığı kötü sonuçları değerlendirirken, "Futbolcularımız şerefleri ve onurları için oynamalılar" ifadelerini kullanmıştı. Bugün basında yer alan habere göre Cengiz'in, "'un seks partilerinden bıktık" şeklinde konuştuğu iddia edildi. Sabah Spor'un edindiği bilgiye göre, Mustafa Cengiz'in bu sözleri üzerine sarı-kırmızılı oyuncular idmana çıkmak istemedi. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'de son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düştü. Sportif olarak yaşanan kriz derinleşiyor. Başkan Mustafa Cengiz'in GS TV'de futbolcular için söylediği, "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." şeklindeki sözleri camiayı karıştırmıştı. Cengiz'le futbolcular arasında yaşanan kriz bugün yaşanan olayların ardından daha da derinleşti. İşte detaylar...

Cengiz'in futbolcular için kullandığı, "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." ifadelerinin ardından başta kaptan Arda Turan olmak üzere oyuncular tepki göstermek istemiş ancak deneyimli teknik adam Fatih Terim, olaya el atarak yeni bir krizin önüne geçmişti.

2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise Cengiz'in açıklamalarının ertesi günü Florya'da takımı ziyaret ederek tüm futbolcuların içinde olduğu bir fotoğraf karesini sosyal medyada paylaşmıştı. Başkan'ın sözleri sonrası Albayrak oyunculara sahip çıktığını kamuoyuna göstermişti.

Bugün Milliyet gazetesinde yer alan bir haber yeni krizin başlangıcı oldu. Haberin detaylarında yer alan iddiaya göre, Mustafa Cengiz yaklaşık 20 kişilik yönetim kurulu üyesiyle yaptığı toplantıda flaş ifadeler kullandı.

Futbolcuların performansından dert yanan Cengiz'in, "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" şeklinde konuştuğu iddia edildi.

Sabah Gazetesi Galatasaray Muhabiri Mehmet Özcan'ın edindiği bilgiye göre, bu açıklamaların ardından Galatasaraylı futbolcular antrenmana çıkmak istemedi. Başkan ile futbolcuların arasındaki bağın koptuğu belirtiliyor.

Öte yandan futbolcuların tepki göstermesine rağmen idmana çıktığı ifade edildi.

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Mustafa Cengiz'in sözlerine futbolculardan tepki geldi!
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