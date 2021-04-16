Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, çok iyi giderken birden çöküşe geçti. Son üç maçta sadece bir puan alabilen Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyor. SABAH TV'ye konuk olan Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Fatih Terim'in istifa etmesi için birtakım ilginç gelişmelerin yaşandığını açıkladı. Kötü bir planlama yapıldığını altını çizen Mehmet Özcan, Etebo'nun maliyetinin Josef'ten daha yüksek olduğunu belirtti. İşte Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri...
Ryan Donk hakkında yapılan haber futbolcuları çok rahatsız etti. Donk takımda en çok sevilen isimler arasında yer alıyor. Arda Turan'ın gelişinde de kaptana çok yardım etti. O nedenle takım içinde bu haberle ilgili rahatsızlık söz konusu. Dün oyuncular idmana çıkmak istemedi. Takımda tatlar kaçtı.
Mustafa Cengiz'in Galatasaraylı oyuncuları kastederek 'Şerefleri ve onurları için oynasınlar' sözü futbolcular arasında tepkiyle karşılandı. Abdürrahim Albayrak da futbolcularla fotoğraf çektirip bir mesaj verdi. Başkan Cengiz'in bu çıkışında asıl mesajın Fatih Terim'e olduğu da konuşuluyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler?
Ryan Donk'un gece hayatı Kasımpaşa zamanından beri var. Bu özel hayat. Benim arşivimde de var 2015-2016 sezonunda bir Mersin maçı öncesi Sneijder ile Donk'un Karaköy'de sabahladığını yazmıştım. Donk kendisine çok iyi bakan bir oyuncu. Bu yaşta hala takımın en fit isimlerinden biri. Donk kadro dışı kaldığı zaman evinde tesis kurdu, uzun süre yoga yaptı. Özel hayatında yaptıkları performansını etkilemiyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 3 yılda takıma harcadıklarının karşılığını aldığını düşünmüyor. Çok kiralık oyuncu transfer edildi. Diagne ve Falcao hayal kırıklığı yarattı. Bu yaşananların birikimi Mustafa Cengiz'de bu sene ortaya çıktı.
BEN BAŞKANA CANLI YAYIN ÇEKTİRMEM...
Biz de Galatasaray'ı takip ediyoruz. GS TV'deki arkadaşlarımız da meslektaşlarımız fakat ben onların yerinde olsam yetki benim olsa Mustafa Cengiz'e canlı yayın çektirmem. Banttan bir yayın organize ederim. Çok ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Maksadını aşan sözler kullandı, bu sözlerin de tamiri mümkün değil.
ETEBO'NUN MALİYETİ JOSEF DE SOUZA'DAN DAHA YÜKSEK!
Galatasaray futbol takımı Mustafa Cengiz'in açıklamaları nedeniyle bu durumda değil. Beşiktaş bugün kalede Ersin sol bekte Rıdvan, N'Sakala ile şampiyonluğa oynuyor. Josef'in maliyeti Etebo'dan daha uygun. Aboubakar 1.5 milyon Euro'ya oynuyor. Kadro planlamasında ciddi hatalar yapıldı. Beşiktaş'ın kadrosu rüya takım değil.
FATİH HOCA BODRUM'A GİTTİ AMA SALI GÜNÜ İDMANDAYDI...
Fatih Hoca, Pazar akşamı Bodrum'a gitti ama Salı günü idmandaydı. Hocanın işini yapmadığına yönelik iddialar doğru değil. Galatasaray'da bu süreçte kader birliği yapan Mustafa Cengiz - Abdürrahim Albayrak arasında da artık gerilim söz konusu.
GALATASARAY'DA YÖNETİM BÖLÜNDÜ!
Mustafa Cengiz ile Abdürrahim Albayrak arasında üç senelik bir kader birliği vardı. Albayrak, Mustafa Cengiz ile Terim arasındaki tartışmada Fatih Terim'den yana tavır koymuştu. Bu krizde de oyuncuların yanında yer aldı. Yönetim artık tamamen bölündü. Yusuf Günay dışında Mustafa Cengiz'in yanında yer alan yönetici kalmadı. Abdürrahim Albayrak artık Mustafa Cengiz ile hareket etmiyor.
MAYIS SONUNDA GALATASARAY SEÇİME GİDİYOR. MUSTAFA CENGİZ TEKRAR SEÇİLİRSE TERİM GÖREVE DEVAM EDER Mİ?
Burada bir zoraki evlilik var. Bu soruyu dün sorsaydınız başka yanıt verirdim fakat artık Mustafa Cengiz'in de Fatih Terim ile devam etmek istemediği aşikar. Esas soru seçim olacak mı? Galatasaray'da Nisan ayında Divan Kurulu seçimi vardı pandemi nedeniyle ertelendi. Olası bir seçimde Mustafa Cengiz aday olursa seçilme ihtimalini çok düşük görüyorum.
TERİM İSTİFA EDERSE ADNAN POLAT İSMİNE ŞAŞIRMAM!
Süreç Fatih Terim'i istifa ettirmeye yönelik olarak işleniyor gibi. Güvendiğim bir kaynaktan aldığım bilgi de bu. Bu yaşananlar Fatih Terim'i istifaya davet etmek için gündeme geliyor olabilir. Eğer Fatih Terim istifa ederse de Adnan Polat ismine şaşırmam! Adnan Polat 2011'de Galatasaray Başkanlığın bıraktı. İbra edilmeyerek görevi bırakmıştı.
ADNAN POLAT GÖREVE GELİRSE HOCASI DA OKAN BURUK OLUR!
Fatih Terim ile Adnan Polat'ın aynı yolda yürümeyeceği aşikar. Eğer Terim istifa ederse Adnan Polat adaylığını koyarsa, Terim'in olmadığı Galatasaray'da Adnan Polat'ın teknik adam adayı da belli: Okan Buruk!
OKAN BURUK'UN CV'Sİ DOLU!
Okan Buruk bu süreci çok iyi yönetiyor. Inter görmüş bir futbolcu. Akhisar'da Türkiye Kupası kazandı. Çaykur Rizespor'u mucize gibi ligde tuttu. Başakşehir'de şampiyon oldu. CV'si de gayet iyi. Tudor döneminde bunu gördük. Medya sizin üstünüze gelebiliyor. Okan Buruk'un medya iletişimi de çok yüksek.
Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasındaki farkı görüyoruz. Erol Bulut'un 30 hafta yapamadığı açıklamaları Emre Belözoğlu üç haftada yaptı.
Görünen köy kılavuz istemez! Galatasaray sezonu açtığında hocası Fatih Terim, başkanı Mustafa Cengiz olmaz. İki isimden biri yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak.
6 haftadır Galatasaray'ın aleyhine hakem hataları var. Mostafa Mohamed'in kırmızısı, Ziya'ya verilmeyen kart en sonunda da Lens'in Yedlin'e yaptığı harekete kırmızı kart verilmedi fakat sahada iyi oyundan uzak olan bir Galatasaray görünce hakem hakkında da konuşmak çok doğru değil.
Fatih Terim'in iki senelik başarısızlıkla Galatasaray kariyerini bitireceğini düşünmüyorum. Fatih Terim'in Galatasaray'dan başka bir takım çalıştıracağını da düşünmüyorum. Seçim olursa da mevcut yönetimin devam etme şansı yok.
GALATASARAY'DA GELECEK SEZON KİMLER KALIR? FALCAO'NUN DURUMU NE OLACAK?
Galatasaray'ın Radamel Falcao'nun sözleşmesinden çıkması gerekiyor. Yıllık 5 milyon Euro maaşı Galatasaray'ın ödeme şansı yok. Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Arda Turan gibi oyuncuların Galatasaray'da devam edeceğini düşünüyorum. Emre Akbaba, kum torbası gibi taraftarın önüne atıldı ama Emre paragöz bir oyuncu değil.