Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'daki son gelişmeleri SABAH TV'de değerlendirdi. Sarı kırmızılılarda gerilim sürüyor. Mustafa Cengiz'in 'Haysiyet ve onur' açıklamasından sonra Donk hakkında da haberlerin çıkması oyuncuları ciddi şekilde rahatsız etti. Fatih Terim hakkındaki istifa iddiaları doğru mu? Bu süreçte yaşananlardan sonra sürpriz bir şekilde Adnan Polat ismi gündeme geldi. Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden ayrılması durumunda yeni hoca adayı da sürpriz olarak değerlendirildi.

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, çok iyi giderken birden çöküşe geçti. Son üç maçta sadece bir puan alabilen Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyor. SABAH TV'ye konuk olan Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Fatih Terim'in istifa etmesi için birtakım ilginç gelişmelerin yaşandığını açıkladı. Kötü bir planlama yapıldığını altını çizen Mehmet Özcan, Etebo'nun maliyetinin Josef'ten daha yüksek olduğunu belirtti. İşte Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri...

Ryan Donk hakkında yapılan haber futbolcuları çok rahatsız etti. Donk takımda en çok sevilen isimler arasında yer alıyor. Arda Turan'ın gelişinde de kaptana çok yardım etti. O nedenle takım içinde bu haberle ilgili rahatsızlık söz konusu. Dün oyuncular idmana çıkmak istemedi. Takımda tatlar kaçtı.

Mustafa Cengiz'in Galatasaraylı oyuncuları kastederek 'Şerefleri ve onurları için oynasınlar' sözü futbolcular arasında tepkiyle karşılandı. Abdürrahim Albayrak da futbolcularla fotoğraf çektirip bir mesaj verdi. Başkan Cengiz'in bu çıkışında asıl mesajın Fatih Terim'e olduğu da konuşuluyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler?