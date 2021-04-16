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Giriş Tarihi: 16.4.2021

Santrfor aranıyor!

VOLKAN DEMİR
Santrfor aranıyor!

’de, Başakşehir maçı öncesi ileri uçta kimin görev yapacağı belirsiz. Henüz antrenmanlara başlamayan Valencia’nın pazar gününe yetişmeme ihtimaline karşılık ve Osayi bile tek forvet olarak deneniyor

Fenerbahçe'de Enner Valencia ödemi henüz geçmediği için antrenmanlara başlayamadı. Sağlık ekibi, Ekvadorlu oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor. Valencia ise çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor. Oyuncunun pazar akşamı sahada olma ihtimali yüzde 51... Ancak teknik heyet her ihtimali gözden geçirerek tüm seçenekleri görmek için santrforda birçok ismi deniyor.

SAMATTA FAVORİ AMA SİNAN GÜMÜŞ DE OYNAYABİLİR
Samatta, Thiam ve Cisse oynayabilecek durumda olmasına rağmen Belözoğlu, en uçta Sinan Gümüş ile Bright Osayi-Samuel isimlerini denedi ve henüz kararını veremedi. Samatta mevcut isimler arasında favori gösterilse de Sinan ve Osayi'nin santrfor oynamasının sürpriz olmayacağı belirtildi. Belözoğlu'nun bu iki ismi B planı olarak da kullanabileceği ifade edildi.

'ŞAMPIYON OLACAĞIZ'
PELKAS, F.Bahçe'nin resmi kıyafet sponsoru Damat'ın sosyal medya adresinde 'Kısa Sorular Net Cevaplar" adlı programa katıldı. Yunan futbolcudan satır başları şöyle:
Yunanistan ve Türkiye mantalite anlamında birbirine çok yakın. Dolayısıyla buraya adaptasyon sürecim çok hızlı ve kolay oldu.
Hedefim her zaman kendimi geliştirmek ve takımın hedeflerine yardımcı olmak.
Beni asıl motive eden şey, hakkımdaki olumsuz yorumlar. Sahada daha iyi performans sergileyerek o düşünceleri tersine çevirmek istiyorum.
Beşiktaş'ın 4 puan gerisindeyiz, onların bir maçı da eksik. Bizim yapmamız gereken tüm gücümüzle savaşmak ve inanmak. Tanrı isterse şampiyon olabiliriz.
Ben çılgın taraftarlarımızın önünde oynama şansına erişemedim. Youtube'dan onların coşkulu ve tutkulu görüntülerini izledim. Bu nedenle pandeminin bir an önce bitmesi ve taraftarlarımızın bir an önce statlara dönmesi için dua ediyorum.

PELKAS'A GÖRE TAKIMIN ENLERİ
Takımın en hırslısı
Luiz Gustavo
En şanslısı
Benim…
Takımın en şık giyineni
Sosa

MESUT ÖZİL KULÜBEDE
FENERBAHÇE'DE sakatlığı tamamen geçen Mesut Özil, Başakşehir maçında oynayacak duruma geldi. Tecrübeli oyuncunun bu karşılaşmada kadroya alınacağı bildirildi. Ancak Mesut ilk 11'de kullanılmayacak. Yıldız oyuncunun karşılaşmaya kulübede başlayacağı, skora göre Emre Belözoğlu tarafından oyuna alınacağı bildirildi. Pazar günkü mücadelede Jose Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, İrfan Can ve Pelkas beşlisinin yine sahada olması bekleniyor.

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