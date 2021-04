Santrfor aranıyor!

enerbahçe'de Enner Valencia ödemi henüz geçmediği için antrenmanlara başlayamadı. Sağlık ekibi, Ekvadorlu oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor. Valencia ise çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor.Ancak teknik heyet her ihtimali gözden geçirerek tüm seçenekleri görmek için santrforda birçok ismi deniyor.Samatta, Thiam ve Cisse oynayabilecek durumda olmasına rağmen BelözoğluSamatta mevcut isimler arasında favori gösterilse de Sinan ve Osayi'nin santrfor oynamasının sürpriz olmayacağı belirtildi.PELKAS, F.Bahçe'nin resmi kıyafet sponsoru Damat'ın sosyal medya adresindeadlı programa katıldı. Yunan futbolcudan satır başları şöyle:Dolayısıyla buraya adaptasyon sürecim çok hızlı ve kolay oldu.Hedefim her zaman kendimi geliştirmek ve takımın hedeflerine yardımcı olmak.Beni asıl motive eden şey, hakkımdaki olumsuz yorumlar. Sahada daha iyi performans sergileyerek o düşünceleri tersine çevirmek istiyorum.Beşiktaş'ın 4 puan gerisindeyiz, onların bir maçı da eksik.Ben çılgın taraftarlarımızın önünde oynama şansına erişemedim. Youtube'dan onların coşkulu ve tutkulu görüntülerini izledim. Bu nedenle pandeminin bir an önce bitmesi ve taraftarlarımızın bir an önce statlara dönmesi için dua ediyorum.Luiz GustavoBenim…Sosasakatlığı tamamen geçen Mesut Özil, Başakşehir maçında oynayacak duruma geldi. Tecrübeli oyuncunun bu karşılaşmada kadroya alınacağı bildirildi. Ancak Mesut ilk 11'de kullanılmayacak. Yıldız oyuncunun karşılaşmaya kulübede başlayacağı, skora göre Emre Belözoğlu tarafından oyuna alınacağı bildirildi. Pazar günkü mücadelede Jose Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, İrfan Can ve Pelkas beşlisinin yine sahada olması bekleniyor.