Grafiğimiz yükseliyor

“Gaziantep galibiyeti önemliydi. İyi ve mücadeleci oyuncularımız var. Bu kaliteli isimlerle kazanmayı amaçlıyoruz. Yükselen bir grafiğimiz var, Başakşehir maçında daha iyisini yapmaya çalışacağız”
"Emre Belözoğlu tecrübeli ve ligi bilen biri. Çok katkısı olacaktır." Fenerbahçe'nin 35 yaşındakiArjantinli oyuncusuJose Sosa, MedipolBaşakşehir maçı öncesibasın karşısına çıktı.Gaziantep FK galibiyetinideğerlendirerek söze başlayanSosa, "Geçen haftagalibiyet almak önemliydi.Bu maça kadar önümüzde,yaptığımız hataları tersineçevirebilmek için zamanımızvardı. Bizim içinhazırlanmak adına güzelbir zaman aralığı oldu" ifadelerinikullandı.
HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK
Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu tekrarlayan tecrübeli oyuncu, "Beklentiler Fenerbahçe'de aynı. Öncesi ve sonrası diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük kulübün hedefleri bellidir ve hedef şampiyonluktur. Takımda da iyi ve mücadelecioyuncular var. Bukaliteli isimlerle kazanmayıamaçlıyoruz. Yükselen bir grafiğimiz var ve Başakşehir maçında daha iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.