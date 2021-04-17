Grafiğimiz yükseliyor

"Emre Belözoğlu tecrübeli ve ligi bilen biri. Çok katkısı olacaktır."Geçen haftagalibiyet almak önemliydi.Bu maça kadar önümüzde,yaptığımız hataları tersineçevirebilmek için zamanımızvardı. Bizim içinhazırlanmak adına güzelbir zaman aralığı oldu" ifadelerinikullandı.Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu tekrarlayan tecrübeli oyuncu, "Beklentiler Fenerbahçe'de aynı. Öncesi ve sonrası diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük kulübün hedefleri bellidir ve hedef şampiyonluktur.Yükselen bir grafiğimiz var ve Başakşehir maçında daha iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.