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Giriş Tarihi: 17.4.2021

Grafiğimiz yükseliyor

Grafiğimiz yükseliyor

“Gaziantep galibiyeti önemliydi. İyi ve mücadeleci oyuncularımız var. Bu kaliteli isimlerle kazanmayı amaçlıyoruz. Yükselen bir grafiğimiz var, Başakşehir maçında daha iyisini yapmaya çalışacağız”

"Emre Belözoğlu tecrübeli ve ligi bilen biri. Çok katkısı olacaktır."
Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, Medipol Başakşehir maçı öncesi basın karşısına çıktı. Gaziantep FK galibiyetini değerlendirerek söze başlayan Sosa, "Geçen hafta galibiyet almak önemliydi. Bu maça kadar önümüzde, yaptığımız hataları tersine çevirebilmek için zamanımız vardı. Bizim için hazırlanmak adına güzel bir zaman aralığı oldu" ifadelerini kullandı.

HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK
Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu tekrarlayan tecrübeli oyuncu, "Beklentiler Fenerbahçe'de aynı. Öncesi ve sonrası diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük kulübün hedefleri bellidir ve hedef şampiyonluktur. Takımda da iyi ve mücadeleci oyuncular var. Bu kaliteli isimlerle kazanmayı amaçlıyoruz. Yükselen bir grafiğimiz var ve Başakşehir maçında daha iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

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Grafiğimiz yükseliyor
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