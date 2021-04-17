Hatta bana şöyle dedi: "Medyada çok büyük ahlaki bir erozyon ve çöküş var maalesef. Doğru insanlar ve davranışlar bu ahlaksız saptırma ortamına uygun olmuyor. Kısa planda dürüstler kaybedebilir, ancak uzun vadede kazanan her zaman doğruluk ve dürüstlük olacaktır." Fatih Terim ile Mustafa Cengiz, birbirleriyle yan yana gelebilecek seviyedeler. Terim, Başkan'a "Benim için bunları söylediniz mi?" diye sorabilir. Başkan da takım içinde bir sorun varsa ya da başarısız sonuçlarda Terim'e sorular yöneltebilir.