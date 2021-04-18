Cengiz’den hodri meydan

Cuma günü kendisini istifaya davet eden 7 yöneticiye "Görevi bırakmayacağım.Sonuna kadar mücadeleedeceğim. Seçimde tekraraday olacağım ve kazanacağım'' çıkışını yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geri adım atmıyor. Cengiz, bugün de Türk Telekom Stadı'nda Denetim, Sicil ve Disiplin Kutulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirecek. Başkan, istifa etmeyeceğini tekrarlayacak ve eleştirilerin yüzüne yapılmasını isteyecek. Ayrıca Clubhouse'da kendisinieleştiren ifadeler kullananyöneticiler Okan Bökeve Mahmut Recevik'in istifasınıisteyeceği öğrenildi.
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