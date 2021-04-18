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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Cengiz’den hodri meydan

Cengiz’den hodri meydan
Cuma günü kendisini istifaya davet eden 7 yöneticiye "Görevi bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Seçimde tekrar aday olacağım ve kazanacağım'' çıkışını yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geri adım atmıyor. Cengiz, bugün de Türk Telekom Stadı'nda Denetim, Sicil ve Disiplin Kutulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirecek. Başkan, istifa etmeyeceğini tekrarlayacak ve eleştirilerin yüzüne yapılmasını isteyecek. Ayrıca Clubhouse'da kendisini eleştiren ifadeler kullanan yöneticiler Okan Böke ve Mahmut Recevik'in istifasını isteyeceği öğrenildi.
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Cengiz’den hodri meydan
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