Cengiz’den hodri meydan

Cuma günü kendisini istifaya davet eden 7 yöneticiyeçıkışını yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geri adım atmıyor. Cengiz, bugün de Türk Telekom Stadı'nda Denetim, Sicil ve Disiplin Kutulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirecek. Başkan, istifa etmeyeceğini tekrarlayacak ve eleştirilerin yüzüne yapılmasını isteyecek.Göztepe'de stoper krizi