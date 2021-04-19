Fabrika ayarı Aboubakar!

Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın forma giymediği son dört maçta özellikle hücumda büyük sıkıntı yaşadı.Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın takımdaki yerini almasıyla birlikte fabrika ayarlarına geri dönecek.Deneyimli hocanın, cumartesi gününden bu yana çalışmalarda yer alan Aboubakar'ı da Sivas maçıyla birlikte sahaya süreceği bildirildi. Aboubakar'ın forvette yer alması ile birlikte bu mevkide etkisiz kalan Cyle Larin, çok daha verimli olduğu sol kanada geçecek.ilk olarak SABAH Spor'un yazdığı Şefik Abalı transferini bitiriyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da yer alan ve Avusturya 2. Lig ekibi Wacker'de forma giyen 18 yaşındaki oyuncu için pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Geleceğe yönelik potansiyelli oyuncuları kadroya katmak için çalışma yürüten yönetim, genç stoper için kulübüne taksitler halinde