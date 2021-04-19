Fabrika ayarı Aboubakar!

Son 4 maçta 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, tecrübeli golcünün takıma katılışıyla nefes alacak. Larin, yeniden sol kanada geçerken, bu değişim Ghezzal’ın da verimliliğini yeniden artıracak
Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın forma giymediği son dört maçta özellikle hücumda büyük sıkıntı yaşadı. 2-2 bitenAnkaragücü maçta tüm gollerrakip oyunculardan gelirkenVincent Aboubakar'ın iyileşmesiteknik heyetin yüreğine suserpti. Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın takımdaki yerini almasıyla birlikte fabrika ayarlarına geri dönecek. Teknik direktör SergenYalçın, daha önce 1-2kez takım idmanınakatılan oyuncularınıilk 11'de değerlendirmişti.
CUMARTESİDEN BERİ İDMANA ÇIKIYOR
Deneyimli hocanın, cumartesi gününden bu yana çalışmalarda yer alan Aboubakar'ı da Sivas maçıyla birlikte sahaya süreceği bildirildi. Aboubakar'ın forvette yer alması ile birlikte bu mevkide etkisiz kalan Cyle Larin, çok daha verimli olduğu sol kanada geçecek. Aboubakar'ınoynadığımaçlarda yüksekperformanssergileyenGhezzal'ın dabu değişimdenolumlu etkilenmesibekleniyor.
ŞEFİK ABALI'DA İŞLEM TAMAM
BEŞİKTAŞ, ilk olarak SABAH Spor'un yazdığı Şefik Abalı transferini bitiriyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da yer alan ve Avusturya 2. Lig ekibi Wacker'de forma giyen 18 yaşındaki oyuncu için pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Geleceğe yönelik potansiyelli oyuncuları kadroya katmak için çalışma yürüten yönetim, genç stoper için kulübüne taksitler halinde 300 bin Euro ödemeyi teklif ederkenolumlu yanıt aldığı kaydedildi.