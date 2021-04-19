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Giriş Tarihi: 19.4.2021

Fabrika ayarı Aboubakar!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Fabrika ayarı Aboubakar!

Son 4 maçta 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, tecrübeli golcünün takıma katılışıyla nefes alacak. Larin, yeniden sol kanada geçerken, bu değişim Ghezzal’ın da verimliliğini yeniden artıracak

Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın forma giymediği son dört maçta özellikle hücumda büyük sıkıntı yaşadı. 2-2 biten Ankaragücü maçta tüm goller rakip oyunculardan gelirken Vincent Aboubakar'ın iyileşmesi teknik heyetin yüreğine su serpti. Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın takımdaki yerini almasıyla birlikte fabrika ayarlarına geri dönecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce 1-2 kez takım idmanına katılan oyuncularını ilk 11'de değerlendirmişti.

CUMARTESİDEN BERİ İDMANA ÇIKIYOR
Deneyimli hocanın, cumartesi gününden bu yana çalışmalarda yer alan Aboubakar'ı da Sivas maçıyla birlikte sahaya süreceği bildirildi. Aboubakar'ın forvette yer alması ile birlikte bu mevkide etkisiz kalan Cyle Larin, çok daha verimli olduğu sol kanada geçecek. Aboubakar'ın oynadığı maçlarda yüksek performans sergileyen Ghezzal'ın da bu değişimden olumlu etkilenmesi bekleniyor.

ŞEFİK ABALI'DA İŞLEM TAMAM
BEŞİKTAŞ, ilk olarak SABAH Spor'un yazdığı Şefik Abalı transferini bitiriyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da yer alan ve Avusturya 2. Lig ekibi Wacker'de forma giyen 18 yaşındaki oyuncu için pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Geleceğe yönelik potansiyelli oyuncuları kadroya katmak için çalışma yürüten yönetim, genç stoper için kulübüne taksitler halinde 300 bin Euro ödemeyi teklif ederken olumlu yanıt aldığı kaydedildi.

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Fabrika ayarı Aboubakar!
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