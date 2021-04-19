Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

Öte yandan Mourinho yönetimindeki Tottenham, Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Dinamo Zagreb'e elenmişti.

YİNE MOURİNHO YİNE TAZMİNAT...

Mourinho kariyeri boyunca birçok takımdan olaylı şekilde ayrıldı ve yüklü tazminatlar aldı.

Portekizli menajerin aldığı tazminatlar şöyle!

2007 Chelsea 21 milyon euro

2012 Real Madrid 20 milyon euro

2015 Chelsea 15 milyon euro

2019 Manchester United 17 milyon euro

2021 Tottenham 40 milyon euro