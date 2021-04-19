Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

Son dakika... İngiliz ekibi Tottenham'da Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Premier Lig temsilcisi, Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yapılan duyuruda Mourinho'nun yanı sıra teknik ekipten Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın da gönderildiği duyuruldu.
Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Premier Lig'de gösterdiği kötü performansın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ne de havlu attı. İngiliz ekibi, 32 maçta 50 puan topladı ve ligde 7. sırada yer alıyor.
Öte yandan Mourinho yönetimindeki Tottenham, Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Dinamo Zagreb'e elenmişti.
YİNE MOURİNHO YİNE TAZMİNAT...
Mourinho kariyeri boyunca birçok takımdan olaylı şekilde ayrıldı ve yüklü tazminatlar aldı.
Portekizli menajerin aldığı tazminatlar şöyle!
2007 Chelsea 21 milyon euro
2012 Real Madrid 20 milyon euro
2015 Chelsea 15 milyon euro
2019 Manchester United 17 milyon euro
2021 Tottenham 40 milyon euro