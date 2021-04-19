Trabzonspor Bruno Peres ve Koita ile ön anlaşma sağladı!

1 MİLYON 800 BİN EURO ÜCRET

31 yaşındaki tecrübeli Brezilyalı sağ bek Bruno Peres de ailesiyle birlikte yaptığı değerlendirmede Trabzonspor'un Sabaly'ye de yaptığı imza parası ve tüm ücretler içerisinde olmak üzere 1 milyon 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Peres'in menajerinin görüşmelerin çok hızlı ilerlemesi üzerine İstanbul'a geldiği ve transferi burada sonuçlandırdığı öğrenildi.