Trabzonspor Bruno Peres ve Koita ile ön anlaşma sağladı!

Trabzonspor'da transfer harekâtı hız kazandı. Gelecek sezonun transferlerini vakit geçirmeden bitirmeyi hedefleyen yönetimin amacı teknik heyetin istediği isimleri kampa yetiştirmek. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Hatay maçının ardından 4 yeni oyuncuyu lig bitince duyuracaklarını söylemişti. Bu 4 transferden ikisi ile ön anlaşmaya da varıldı.
SEZON SONU KONTRATLARI BİTİYOR
Bordo-mavililer sezon sonu kulüpleri ile sözleşmeleri bitecek olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ve Gineli santrfor Fode Koita ile ön anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da kulüpleri ile sezonu bitirmesini bekleyen yönetim ardından resmi açıklamayı yapacak. Bordo- mavili yönetim diğer iki nokta transferden birini sol bek, diğerini ise yine forvet bölgesine yapacak.
Trabzonspor'da transfer çalışmalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Uzun zamtandır görüşme halinde olunan Senegalli sağ bek Youssouf Sabaly ile fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıkların giderilmemesi üzerine gündeme gelen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres ile görüşmeler daha hızlı ilerledi.
1 MİLYON 800 BİN EURO ÜCRET
31 yaşındaki tecrübeli Brezilyalı sağ bek Bruno Peres de ailesiyle birlikte yaptığı değerlendirmede Trabzonspor'un Sabaly'ye de yaptığı imza parası ve tüm ücretler içerisinde olmak üzere 1 milyon 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Peres'in menajerinin görüşmelerin çok hızlı ilerlemesi üzerine İstanbul'a geldiği ve transferi burada sonuçlandırdığı öğrenildi.
ANDRAZ SPORAR İÇİN İKİNCİ KEZ ÇALIŞMA BAŞLADI
Trabzonspor'da devam eden transfer çalışmalarında gündeme tanıdık bir isim geldi. Bordo-mavililer, daha önce de görüştükleri Sloven forvet Andraz Sporar ile tekrar temasa geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta iken kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda Sporting'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacağı iddia edildi.