Son dakika: UEFA başkanı Ceferin'den flaş Galatasaray açıklaması!

CEFERN: "BU KRİZ BİZİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEKTİR"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den yeni açıklamalar: "Bu kriz, bizleri daha güçlü hale getirecektir. Bu krizden sonra sadece biz değil, futbol her zamankinden daha güçlü olacak."

Aleksander Ceferin: "Dediğim gibi, ortaya çıkan bu kriz bizi ve futbolu daha güçlü kılacaktır. Çünkü yetkililer futbolun Avrupa toplumu için ne kadar önemli olduğunu anladılar. Bu kriz, futbolun toplumumuzun DNA'sına gömülü olduğunu kesin olarak kanıtlamıştır. Futbol, kıtamızın, tarihinin ve kolektif hatıralarımızın bir parçasıdır. Yüzyılı aşkın süredir en büyük başarı hikayelerinden biri oldu."

CEFERİN'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Aleksander Ceferin: "UEFA organizasyonlarının Galatasaray, Atalanta, Celtic, Rangers ve Dinamo Zagreb'e ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğu bilinmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor."

FIFA BAŞKANI INFANTINO'DAN RED MESAJI

FIFA Başkanı Gianni Infantino: FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA'dan ve FIFA'dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz.