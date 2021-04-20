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Giriş Tarihi: 20.4.2021 12:25 Son Güncelleme: 20.4.2021 12:40

Son dakika: başkanı 'den flaş Galatasaray açıklaması!

Son dakika: UEFA başkanı Ceferin'den flaş Galatasaray açıklaması!

Son dakika: Tüm dünya projesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. 12 kulüp ve karşı karşıya gelmiş durumda. Yaşanan gelişmeler sonucunda kulüplerin liglerden bile men edilebileceği iddiaları da gündeme geldi. UEFA Başkanı , yaşanan bu kriz sonrası Galatasaray'ın da içinde olduğu bir açıklama yaptı.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün oluşumuyla kurulduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi, UEFA ve FIFA'nın tepkisini çekerken, oluşuma başkan seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, UEFA'nın kuklası olmadıklarını ifade ederek, Alman ekiplerinin yanı sıra Fransa'dan Paris Saint-Germain'i oluşuma davet etmediklerini açıkladı.

Avrupa Süper Ligi projesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Gelişmeler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ortaya çıkan bu krizle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

CEFERN: "BU KRİZ BİZİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEKTİR"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den yeni açıklamalar: "Bu kriz, bizleri daha güçlü hale getirecektir. Bu krizden sonra sadece biz değil, futbol her zamankinden daha güçlü olacak."

Aleksander Ceferin: "Dediğim gibi, ortaya çıkan bu kriz bizi ve futbolu daha güçlü kılacaktır. Çünkü yetkililer futbolun Avrupa toplumu için ne kadar önemli olduğunu anladılar. Bu kriz, futbolun toplumumuzun DNA'sına gömülü olduğunu kesin olarak kanıtlamıştır. Futbol, kıtamızın, tarihinin ve kolektif hatıralarımızın bir parçasıdır. Yüzyılı aşkın süredir en büyük başarı hikayelerinden biri oldu."

CEFERİN'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Aleksander Ceferin: "UEFA organizasyonlarının Galatasaray, Atalanta, Celtic, Rangers ve Dinamo Zagreb'e ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğu bilinmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor."

FIFA BAŞKANI INFANTINO'DAN RED MESAJI

FIFA Başkanı Gianni Infantino: FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA'dan ve FIFA'dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz.

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Son dakika: UEFA başkanı Ceferin'den flaş Galatasaray açıklaması!
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