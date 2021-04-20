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Giriş Tarihi: 20.4.2021 15:21 Son Güncelleme: 20.4.2021 15:30

İstanbul'da kritik maç: Avrupa Ligi aşkına! ( - CANLI)

İstanbul'da kritik maç: Avrupa Ligi aşkına! Karagümrük - Göztepe CANLI

Son günlerde corona virüsle boğuşan Fatih , kendi sahasında 'yi konuk ediyor. Karagümrük son olarak Galatasaray ile karşılaşmış o maçın ardından bay geçmişti. İzmir temsilcisi Göztepe de Diabate'nin muhteşem golüyle öne geçtiği maçta Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu. Karagümrük ve Göztepe'nin Avrupa Ligi iddiası da devam ediyor. , 8 Ocak 2002 doğumlu 'e kalede forma şansı verdi.

Fatih Karagümrük takımında son olarak Enzo Roco'nun corona virüs testi pozitif çıktı. Daha önce testleri pozitif çıkan Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın son testleri negatif çıktı. Karagümrük ile Göztepe arasındaki karşılaşma bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapacak.

Ünal Karaman, 8 Ocak 2002 doğumlu Arda Özçimen'e kalede forma şansı verdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Hedenstad, Serhat, Fatih Kuruçuk, Muhemmed, Aksel, Jimmy Durmaz, Lens, N'dao, Salıbur, Mevlüt

Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Bıglıa, Borını, Vato, Ömer Faruk, Batuhan, Ali Rıza, Yusuf

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Murat Paluli, Gassama, Berkan, Kerim, Obınna, Esıtı, Trıpıc, Dıabate, Ndıaye, Ideye Brown

Yedekler: İrfan Can, Megyerı, Soner Aydoğdu, Yalçın, Kubilay Sönmez, Halil Akbunar, Zulj, Napoleonı, Beykan, Jahovic

Karagümrük ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Karagümrük 49 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Göztepe ise Galatasaray mağlubiyeti sonrası 46 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

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İstanbul'da kritik maç: Avrupa Ligi aşkına! (Karagümrük - Göztepe CANLI)
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