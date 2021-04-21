Abbdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Kazanırsak bizim için çok şey değişebilir"

"DAHA ÖNCE YAPMIŞTIK"

Avcı, "Daha önce birçok maçta bunu sahaya yansıtmıştık. Galatasaray karşısında da sizden bunu bekliyorum" diyerek oyuncularını maça hazırladı.Bordo-mavililerde cezalı Yusuf Sarı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve hazır olmayan Trondsen forma giyemeyecek.

FIRTINA RÖVANŞ İÇİN SAHADA

Bu sezon oynadığı 5 derbi maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor sadece İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye karşı iki müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Fırtına, sahasında kaybettiği Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmişti. Trabzonspor ilk maçta yenildiği Galatasaray'ı da İstanbul'da devirerek bu alandaki şanssızlığını kırmak istiyor.