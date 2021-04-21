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Giriş Tarihi: 21.4.2021 09:06 Son Güncelleme: 21.4.2021 09:09

Abbdullah Avcı'dan derbisi sözleri! "Kazanırsak bizim için çok şey değişebilir"

YUNUS EMRE SEL
Abbdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi sözleri! Kazanırsak bizim için çok şey değişebilir

'in 36. haftasında Trabzonspor, derbide 'a konuk olacak. Zorlu karşılaşmanın oyuncularına kalitelerini göstermeleri için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen teknik direktör Abdullah Avcı, “Galibiyet bizim için çok şeyi değiştirir” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcularına bugün çıkacakları Galatasaray maçının güçlerini gösterip, kalitelerini ispatlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Dev maç için yapılan idmanlarda oyuncularına ligde kritik bir eşikten geçtiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kazanırsak bizim için çok şey değişebilir" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE YAPMIŞTIK"

Avcı, "Daha önce birçok maçta bunu sahaya yansıtmıştık. Galatasaray karşısında da sizden bunu bekliyorum" diyerek oyuncularını maça hazırladı.Bordo-mavililerde cezalı Yusuf Sarı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve hazır olmayan Trondsen forma giyemeyecek.

FIRTINA RÖVANŞ İÇİN SAHADA

Bu sezon oynadığı 5 derbi maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor sadece İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye karşı iki müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Fırtına, sahasında kaybettiği Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmişti. Trabzonspor ilk maçta yenildiği Galatasaray'ı da İstanbul'da devirerek bu alandaki şanssızlığını kırmak istiyor.

FORVET MÜJDESİ

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi forvetlerinden iyi haberler geldi. Sakatlığı sebebiyle son iki karşılaşmayı kaçıran Ekuban ile 4 maçtır forma giyemeyen Afobe maç kadrosuna alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde iki ismin de oynamaya hazır olduğu belirtildi.

EKSTRA PRİM YOK

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Galatasaray maçında futbolculara ekstra prim vermeyecek. Daha önce zaman zaman bu maçlarda yüksek primler veren yönetimin, bu konuda standart bir uygulama yapacağı öğrenildi.

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Abbdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi sözleri! "Kazanırsak bizim için çok şey değişebilir"
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