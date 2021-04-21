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Giriş Tarihi: 21.4.2021 09:53

İngiliz kulüpleri 'nden çekildi!

AA
İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

Premier Lig ekiplerinden , , Liverpool ve 'ın 'ne katılmayacakları açıklandı. Daha önce ve de ayrılıklarını açıklamışlardı.

Kurucuları olduğu Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeye ilişkin Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham kulüplerinden ayrı açıklama yapıldı.

Manchester United'ın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, taraftarların, Birleşik Krallık hükümetinin ve önemli paydaşların tepkilerinin dikkatlice dinlendiği, futbolun karşılaştığı uzun vadeli zorluklara sürdürülebilir çözümler bulmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışılacağı kaydedildi.

Arsenal'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sizleri ve daha geniş futbol topluluğunu dinlememizin bir sonucu olarak Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyoruz. Hata yaptık ve bunun için özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için resmi sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Liverpool'un resmi sitesinden çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'ne katılımımızın sona erdiğini teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma sürecini başlattığını duyurmuştu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Süper Ligi projesinden çekileceği iddia edildi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.

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İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!
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