Ali Koç'tan Emre Belözoğlu sözleri! 'Tecrübesiz ancak...'

Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur.

Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim.

Talep ettiğimiz hakkımız, er ya da geç verilecek, buna inanıyoruz. Artık top TFF'de. Onların vereceği karar, hem kendi tarihine, hem de Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda acele etmeye gerek yok. Bizim de acelemiz yok"