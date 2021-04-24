Ali Koç'tan Emre Belözoğlu sözleri! 'Tecrübesiz ancak...'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Seçim tarihinin belli olduğu toplantıda Başkan Ali Koç da bir konuşma yaptı. Sarı-lacivertli kulübün 29-30 Mayıs, yeterli çoğunluk sağlamazsa 5-6 Haziran'da seçime gideceği açıklandı. Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Koç, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin güzel bir hava yakalayarak şampiyonluk yarışına yeniden dahil olduğunu belirten Koç, "Hepinizin bildiği gibi artık her maçımız final. Olağanüstü bir lig yaşıyoruz pandemiden dolayı. Geçen sene lige ara verildi, yeni sezon hemen başladı. Düşme kaldırıldığı için 21 takımla sıkışık bir takvim var.
Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman iç sahada kötü dış sahada ise çok iyi bir sezon yaşıyoruz. Tüm bunlara rağmen beklemediğimiz kayıplar yaşadık, hakem hatalarından dolayı puan kayıpları oldu ama vazgeçmedik ve geri döndük.
Birkaç haftaya kadar mucize olarak görülmesine rağmen yakaladığımız havayla yeniden yarışa girdik. Kadro derinliğimiz kalan haftalarda rakiplerimize göre bize avantaj sağlayacaktır.
Erol Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bugün bir şampiyonluk şansından bahsediyorsak burada onun da çok büyük payı var. Umarım başarılı bir teknik adam.
Emre Belözoğlu teknik adam olarak tecrübesiz olsa da zekasıyla bu işin altından kalkacaktır. Ona kalan haftalarda güvenimiz tam. Tünelin sonundaki ışık her geçen gün daha yüksek şekilde parlıyor." ifadelerini kullandı.
1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR...
1959 öncesi şampiyonluklara da değine Koç, şunları söyledi: "Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanları tüm Türkiye biliyor. Komple teorilerinden bahsedeceksek en fazla canı yanan takım bizizdir. Taraftarımızdan rica ediyorum şampiyonluğa odaklansınlar
Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri de 1959 öncesi şampiyonluklarımız geliyor. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum. Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Biz 3 yıldır çalışıyoruz
Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur.
Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim.
Talep ettiğimiz hakkımız, er ya da geç verilecek, buna inanıyoruz. Artık top TFF'de. Onların vereceği karar, hem kendi tarihine, hem de Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda acele etmeye gerek yok. Bizim de acelemiz yok"
BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?
Seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya cevap veren Koç, "Net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından da hiç şüpheniz olmasın." şeklinde konuştu.